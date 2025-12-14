Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tânăr de 18 ani din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Trupul, dus la IML

Un tânăr de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în propria locuință, după ce mama sa a făcut descoperirea șocantă. Băiatul nu prezenta urme de violență, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la IML pentru necropsie, potrivit Mediafax. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească împrejurările exacte ale morții.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 15:02
Descoperire șocantă în Timișoara: un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în locuință Tânăr de 18 ani din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Trupul, dus la IML - Shutterstock | Ilustraţie

Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani. Cea care a făcut cumplita descoperire a fost mama băiatului.

Tânărul nu prezenta urme de violențe.

Articolul continuă după reclamă

Cadavrul a fost transportat la IML Timișoara pentru necropsie.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tanar mort deces iml timisoara mama
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Tânăr de 18 ani din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Trupul, dus la IML