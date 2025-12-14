Tânăr de 18 ani din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Trupul, dus la IML

Un tânăr de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în propria locuință, după ce mama sa a făcut descoperirea șocantă. Băiatul nu prezenta urme de violență, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la IML pentru necropsie, potrivit Mediafax. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească împrejurările exacte ale morții.

Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani. Cea care a făcut cumplita descoperire a fost mama băiatului.

Tânărul nu prezenta urme de violențe.

Cadavrul a fost transportat la IML Timișoara pentru necropsie.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

