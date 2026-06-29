Poliţiştii din Suceava au identificat persoana suspectată că a pus traverse pe liniile de cale ferată dintre haltele Soloneţ şi Pîrteştii de Jos, un incident care putea avea consecinţe grave asupra circulaţiei feroviare. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 29 de ani din comuna Comăneşti.

Tânăr de 29 de ani internat la Psihiatrie după ce a pus traverse pe şine la Suceava - Sursa: Profimedia

"După administrarea probatoriului, având în vedere afecţiunile medicale prezentate de bărbatul de 29 de ani, s-a dispus internarea acestuia la secţia de psihiatrie în vederea expertizării pentru stabilirea discernământului în momentul comiterii faptei şi dispunerii măsurilor conforme", precizează Poliţia.

Mecanicul unui tren a anunţat duminică după-amiază că a observat pe linia de cale ferată Dărmăneşti-Cacica trei traverse, el reuşind să oprească la timp garnitura feroviară.

CFR a catalogat incidentul drept "o tentativă gravă de afectare a siguranţei circulaţiei feroviare".

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"În acest sens, a fost avizată Poliţia Transporturi Feroviare Suceava, care face verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul", se arăta într-un comunicat al companiei.

CFR a condamnat "ferm" orice acţiune care poate pune în pericol siguranţa circulaţiei feroviare, integritatea infrastructurii şi siguranţa personalului feroviar şi a călătorilor, precizând că infrastructura feroviară este obiectiv de interes public, iar protejarea acesteia reprezintă o responsabilitate comună.