Autorul atacului din Cracovia a murit în această dimineaţă la spital. Între timp, s-a aflat că şi-a ucis familia cu 10 ore înainte de masacrul din stradă. Şi-a împuşcat sora şi părinţii în timp ce dormeau. Bilanţul victimelor ar fi fost mult mai mare fără intervenţia eroică a doi poliţişti. Pentru ei, polonezii au stat la coadă să doneze sânge şi au strâns peste un milion de euro.

Scena masacrului este acum loc de pelerinaj.

"Puteam să fim noi aici. Şi nu ştiu, e ceva ce nu pot descrie în cuvinte, mă depăşesc emoţiile acestea. Vă daţi seama, e ceva îngrozitor. Toată lumea era şocată", spune o româncă, martoră.

"Vin aici ca să nu mă las prins într-o spirală a fricii și anxietății. Într-o situație ca aceasta, e mult prea ușor să nu mai trăiești, să începi să-ți fie frică", explică un martor.

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"Atacatorul a împuşcat patru persoane, iar urmele gloanţelor se văd. Şi nu doar aici. Aici pe caldarâm au fost resuscitate şi victimele sale iar acum locul a devenit un altar. Oamenii vin să aprindă o lumânare, să lase o floare şi să se reculeagă câteva momente în memoria celor care şi-au pierdut viaţa", menţionează Bianca Iacob, reporter Observator trimis special în Cracovia.

Doi poliţisti, Jakub Kulik şi Arthur Moranski, sunt acum eroii Poloniei

Ei au 24 și 27 de ani, Jakub Kulik este fost militar profesionist din unitatea de elită Brigada 6 Aeropurtată. După retragerea din armată s-a angajat în poliție și în timpul liber lucrează ca pompier voluntar. În timpul atacului, a fost nimerit de trei gloanțe, dar a continuat să riposteze chiar şi în momentul în care a căzut în genunchi. Doar prin curajul și dăruirea lor atacatorul a fost oprit să mai omoare oameni la întâmplare. Impresionați de eroismul lor, polonezii au donat peste un milion de euro în câteva ore.

"Ne-am dat seama cât de aproape am fost de această tragedie. Şi ne-am dat seama cât de mult ne iubeşte Dumnezeu. A fost o experienţă traumatizantă", povesteşte unul dintre martori.

Ambii poliţişti au fost treziţi din coma indusă, iar starea lor este stabilă.

Autorul masacrului nu a supravieţuit rănilor şi a murit la spital în această dimineaţă. În locuinţa lui, poliţiştii au găsit 11 arme de foc. Atacatorul se antrena împreună cu tatăl lui într-un poligon de tir sportiv şi avea permis de port armă de 3 ani.

"N-aș ști să trag așa. Practicând acest sport timp de câteva decenii, vă pot spune că n-aș fi în stare să trag așa cum a făcut-o el. Cu siguranță nu a învățat asta aici", explică Adam Chyb, purtător de cuvânt al clubului de tir sportiv.

Înainte de atacul din piaţa centrală, tânărul de 24 de ani şi-a ucis şi părinţii şi sora

I-a împușcat în cap în timp ce dormeau.

Nimeni nu ştie de ce şi-a ucis familia şi de ce, după 10 ore a mers în piaţa centrală din Cracovia şi a luat la ţintă trecătorii. Oficialii polonezi au spus că ar fi fost aparent inspirat de ideologii de extremă dreapta.

"Fiecare persoană a fost ucisă cu două împușcături în cap. Circumstanțele sugerează că crimele au avut loc în timpul nopții, tatăl a fost găsit în pat, iar toată lumea era îmbrăcată în pijamale", explică Przemysław Nowak, purtător de cuvânt al Parchetului.

În Polonia, este a doua zi de doliu naţional.