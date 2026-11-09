Franța acuză Iranul de atacul cibernetic din octombrie, care a afectat sute de supermarketuri

Franţa a acuzat Iranul că se află în spatele unor atacuri cibernetice care au provocat creşterea temperaturilor frigiderelor și congelatoarelor din supermarketuri. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că atacul ar fi fost comis de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran.

El a afirmat că atacul a fost "fără precedent atât prin amploarea sa, cât și prin nivelul de agresivitate", adăugând că Franța va "impune sancțiuni la nivel european împotriva tuturor celor responsabili pentru acest atac", potrivit BBC.

Atacul cibernetic de luna trecută a provocat creșterea temperaturilor frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri din Franța, ceea ce a dus la alterarea alimentelor proaspete și congelate, a căror valoare este estimată la milioane de euro.

Ulterior, săptămâna trecută, zeci de supermarketuri din alte șapte țări europene au fost afectate de un atac cibernetic care a vizat frigiderele și congelatoarele. Nu se știe dacă cele două incidente au legătură între ele.

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Luni, procurorul din Paris a anunțat deschiderea unei anchete care îl vizează pe șeful unei unități de operațiuni cibernetice ofensive asociate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, precum și pe cei doi adjuncți ai săi. Laure Beccuau a identificat unitatea drept Shahid Kaveh, despre care a precizat că este afiliată centrului electronic și cibernetic al IRGC.

Hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de refrigerare

Pe 11 octombrie, hackerii au preluat controlul asupra programului informatic care reglează temperaturile echipamentelor frigorifice utilizate în numeroase supermarketuri din Franța. Peste 100 de supermarketuri ale Coopérative U au fost afectate, precum și 180 de magazine aparținând lanțului Intermarché și mărcii sale Netto. În unele magazine, temperatura frigiderelor ar fi ajuns la 50 de grade Celsius peste noapte.

Alți mari comercianți de produse alimentare, printre care Carrefour, Monoprix și E.Leclerc, au fost, de asemenea, afectați de atacul care a vizat un program informatic furnizat de compania daneză de inginerie Danfoss.

Programul le permite comercianților să gestioneze de la distanță echipamentele frigorifice.

La începutul acestei luni, a avut loc un al doilea val de atacuri cibernetice, care a afectat peste 100 de magazine din Europa. Supermarketuri din Belgia și Luxemburg au fost afectate, în timp ce un număr mai mic de magazine au fost vizate în Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda.

Iranul, suspectat că se află în spatele atacurilor cibernetice

După valurile de atacuri asupra congelatoarelor, experții au început să speculeze cu privire la grupările de hackeri care ar putea fi responsabile, Iranul figurând pe lista posibililor suspecți.

Deși două grupări de hackeri activiști pro-ruși au revendicat miercuri responsabilitatea pentru atacuri, puțini au considerat credibile aceste afirmații.

Guvernul francez nu a precizat cum a ajuns la concluzia că Iranul este responsabil. Atribuirea atacurilor cibernetice este extrem de dificilă, deoarece hackerii își pot ascunde locația.