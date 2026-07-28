Identitatea pilotului care a doborât dronele ruseşti, subiect de dezinformare în online. Reacţia Armatei

Baza 86 Aeriană Borcea respinge informațiile apărute în mediul online privind presupusa identitate a pilotului român implicat în recentele misiuni de interceptare și doborâre a dronelor ruseşti. Reprezentanții bazei militare precizează că numele piloților nu este făcut public din motive de securitate operațională.

În ultimele zile, pe rețelele sociale au circulat mesaje potrivit cărora pilotul aflat la manșa aeronavei F-16 ar fi fiul unui fost comandant al bazei. Postările au fost însoțite și de acuzații privind modul în care sunt desemnați militarii pentru serviciul de alarmă.

"Speculațiile privind identitatea unor piloți de-ai noștri de pe aeronave F-16 sunt complet false", au transmis reprezentanții Bazei 86 Aeriene Borcea.

Aceștia susțin că înțeleg interesul publicului pentru militarii implicați în astfel de operațiuni, însă identitatea piloților trebuie protejată. Măsura are rolul de a preveni eventuale presiuni, amenințări sau acte de hărțuire îndreptate împotriva militarilor ori a familiilor acestora.

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Potrivit comunicatului, nedivulgarea numelor piloților, a programului turelor, a tacticilor și a procedurilor operaționale reprezintă o regulă aplicată în forțele aeriene ale statelor NATO. Informațiile publicate în spațiul public ar putea fi colectate și analizate de actori ostili.

Baza aeriană respinge și acuzațiile de nepotism, precizând că repartizarea piloților în misiunile de luptă se face exclusiv în funcție de competență, certificare operațională și planificarea orelor de zbor și de odihnă.

"Nu există decizii arbitrare sau derogări de la aceste reguli", se arată în comunicat.

Reprezentanții Bazei 86 Aeriene Borcea mai precizează că misiunile de apărare a spațiului aerian al României sunt desfășurate permanent, 24 de ore din 24. Aeronavele F-16 Fighting Falcon, piloții și personalul tehnic se află în permanență în stare de pregătire.

În finalul mesajului, autoritățile militare le recomandă cetățenilor să verifice informațiile senzaționale distribuite pe rețelele sociale și să se informeze din surse oficiale.