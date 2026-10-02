O tânără de 21 de ani, din comuna Dăneşti, judeţul Harghita, a murit joi seara, după ce a fost lovită de un autoturism pe DJ 125, conducătorul auto părăsind locul accidentului.

Tânără de 21 de ani, lovită mortal de o maşină la Dăneşti. Şoferul a fugit imediat după accident - Shutterstock

Potrivit informaţiilor transmise vineri Agerpres de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului au stabilit că un autoturism care se deplasa pe DJ 125, din direcţia Cârţa către Dăneşti, la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi ar fi surprins şi accidentat o tânără, în vârstă de 21 de ani, din comuna Dăneşti, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă a drumului judeţean.

Echipajul medical sosit la faţa locului a declarat decesul acesteia. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea şi depistarea şoferului, stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi dispunerea măsurilor legale, a mai transmis sursa citată.

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Şeful Serviciului Judeţean de Ambulanţă Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat că în afară de tânăra de 21 de ani care a decedat la faţa locului, alte două femei au suferi leziuni uşoare. Este vorba de o femeie de 37 de ani, cu contuzie în regiune lombară şi o alta de 56 de ani, care a suferit o contuzie la umărul stâng. După ce au fost evaluate medical, ambele au refuzat transportul la spital.

"La faţa locului au fost două ambulanţe cu asistent şi una cu medic, dar pe fata de 21 de ani (...) din păcate colegii nu au putut să o salveze. (...) Ele mergeau acasă, colegii au spus că purtau vestă reflectorizantă şi şoferul care le-a lovit le-a lăsat acolo", a spus dr. Peter Szilard.