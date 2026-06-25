Panică la un centru comercial din Timişoara. Un taxi scăpat de sub control a intrat în plin în oamenii din faţa mallului. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele foarte grav.

Şoferul nu-și poate explica incidentul. Nu știe cum a ajuns cu mașina în mulțimea de oameni. Sunt primele declarații pe care le-a făcut, imediat după producerea accidentului în parcarea mallului Timișoara, în zona destinată exclusiv pietonilor. Însă este cert că a pierdut controlul volanului. Ancheta va stabili exact cum s-a întâmplat totul. Dosarul este deschis pentru vătămare corporală din culpă și deja au început cercetările la fața locului.

Martorii povestesc că taximetristul ar fi intrat în plin într-un grup de oameni ce aștepta la coada unei covrigării. În loc să urmeze banda de rulare, mașina ar fi accelerat, ar fi sărit peste bordură și s-ar fi oprit în covrigărie și în mulțimea de oameni.

O femeie și doi bărbați au fost transportați la spital, iar taximetristul este rănit în zona capului. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje, atât de la salvare, cât și de la poliție, care au pornit cercetarea la fața locului pentru a vedea exact cum s-a întâmplat totul.