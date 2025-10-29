Platformele dedicate vânzării sau schimbului de articole noi sau second-hand, în special îmbrăcăminte, sunt tot mai populare. Doar că riscurile sunt ascunse, iar dacă eşti păcălit, te poţi trezi în situaţia în care nu mai poţi da de vânzător. Cele mai frecvente escrocherii sunt cele în care haine ieftine, comandate de obicei din China sau Asia, sunt revândute aici la suprapreţ, cu menţiunea că sunt produse unicat din garderoba personală.

Andreea a plătit 400 de lei pentru o rochie care era descrisă în anunţ ca fiind făcută manual de un designer român. Când a deschis coletul, a avut o surpriză: rochia nu avea etichetă şi materialul era de calitate îndoielnică, complet diferit de cel din fotografii.

"Era unicat, aşa scria în anunţ. Când am deschis coletul, era o rochie din poliester, foarte subţire, fără etichetă, era şifonată, exact ca cele de pe Shein, nici măcar nu semăna 100% cu pozele, era o replică ieftină. Am căutat pe Shein, şi am găsit acelaşi model cu 49 lei", a spus Andreea, păgubită.

Astfel de anunţuri sunt tot mai dese pe platformele de haine second hand. O salopetă, de exemplu, care este vândută pe Vinted cu 140 de lei, pe Shein, costă de trei ori mai puţin.

Fenomenul este alimentat și de micile afaceri nedeclarate, construite pe aceste platforme după aceeaşi reţetă. Escrocii cumpără articole vestimentare ieftine, din China, apoi le vând la noi la suprapreţ.

"Da, mi s-a trimis un produs care era decolorat, şi nu am putut să-l returnez pe Vinted, pentru că nu mi-a răspuns vânzătorul şi am lăsat-o aşa", spune o altă păgubită.

Specialiştii sfătuiesc consumatorii să facă o minimă verificare a produsului.

"Vânzătorul este real, adică are istoric, are produse, mai multe puse în online spre vânzare, sunt poze făcute în mediul de acasă, se vede. Descrierile sunt reale, adică scrie 'am purtat-o odată, este scurtată după dimensiunea mea'. Poza este naturală, facută într-un mediu real sau pe o persoană reală, nu pe modele sau făcută cu AI. În momentul în care ai dubii, cere mai multe poze. Un vânzător care este acolo doar care să vândă un fake oboseşte să-ţi ofere atâtea detalii", susține Blandiana Horaţiu, consultant de stil.

"Din păcate sunt tot mai multe sesizări. Ceea ce este cel mai grav este faptul că în ultima perioadă, sunt tot mai multe produse. Sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene, dar se regăsesc în tot felul de platforme online de comercializare, cu impact major pentru sănătatea şi securitatea populaţiei de la piese auto, până la haine, până la cosmetice, jucării", spune Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

Pentru a evita capcanele, putem încărca poza în Google Lens pentru a verifica dacă anunțul apare și în alte locuri. În cazul în care sunt depistate astfel de situaţii, se recomandă raportarea anunţului direct pe platforma respectivă şi sesizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

