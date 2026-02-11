Antena Meniu Search
Tramvaiul corporatiştilor îşi reia traseul normal. De săptămâna viitoare, Primăria Capitalei va da drumul liniei 5, după un şantier lung şi cu multe blocaje. Tramvaiul va circula chiar dacă încă nu au fost montate copertinele pentru staţiile STB.

11.02.2026

Lucrările de înlocuire a şinelor vechi au început în februarie 2024 şi ar fi trebuit să fie gata la începutul anului 2025. Din cauza datoriilor acumulate de primăria Capitalei la constructor, şantierul a întârziat un an.

În continuare, municipalitatea mai are de plată aproximativ 50 de milioane de lei.

Tramvaiul 5 revine în nordul Capitalei, pe şine modernizate, cu vehicule noi, mai silenţioase şi mai confortabile. Pentru zeci de mii de bucureşteni care fac naveta spre birourile din nord, linia 5 devine o alternativă reală la maşina personală.

În octombrie 2023 a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru reabilitarea liniei 5 de tramvai.

"Investiţia constă în reabilitarea sistemului rutier pe str. Barbu Văcărescu şi str. Căpitan Av. Alexandru Şerbănescu, de la Şoseaua Ştefan cel Mare la Podul Băneasa. Lucrările presupun modernizarea substaţiei Nordului, a reţelelor edilitare, de semaforizare, proiectarea sistemului de iluminat public, precum şi asistenţă tehnică din partea proiectantului", informa la acea vreme fostul primar general, Nicuşor Dan

