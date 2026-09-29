Apartamentele noi au intrat la apă. Prețul, în schimb, nu. Locuințele noi scoase la vânzare au pierdut până la 5% din suprafață, în timp ce prețurile au crescut cu aproape 50% în ultimii ani. Aşa se face că multe familii au ajuns să locuiască în cutii de chibrituri, câte 2-3 oameni în spaţiul pe care legea îl prevede pentru o singură persoană.

Apartamentele noi sunt tot mai mici.

Suntem într-un apartament nou cu două camere, care are 50 mp. Acum câțiva ani, un apartament cu două camere se construia, în medie, pe o suprafață de 57 mp. Dezvoltatorii taie din baie, hol, spații de depozitare, exact acele colțuri pe care nu le observi la prima vedere, dar poți să le simți lipsa atunci când începi să aduci lucruri în casă.

Soluţia dezvoltatorilor pentru a păstra preţurile mai accesibile

În ultimii trei ani, apartamentele cu trei camere au pierdut 3 metri pătrați. E găselniţa dezvoltatorilor ca să țină preţurile cât de cât accesibile.

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"Având în vedere creșterea generalizată de prețuri, vorbim de aproximativ 50% în ultimii ani. Singura soluție care a putut să fie găsită la acest moment e diminuarea suprafeței. În medie, suprafețele au fost diminuate cu aproximativ 3 sau 4 mp. Piața e afectată și de creșteri de prețuri legate și de TVA și de inflație", menţionează Bogdan Ivan, Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

"Mergem spre o direcție să fim eficienți economic din punct de vedere al energiei și atunci nu se taie de la izolații, din contră, acolo se folosesc materiale bune. Se taie din suprafețe, poate din terase, din camere, mai mici. Avem și dormitoare de 9-10 mp și acolo se simte diferența de preț", explică Alexandru Adam, broker imobiliar.

Prețurile au mers în direcția opusă

Persoană: Un apartament cu două camere, 50 mp, e foarte mic, mai ales în blocurile astea noi. Se micșorează din ce în ce mai mult spațiul.

Reporter: Dar prețurile cum ți se par?

Persoană: Din ce în ce mai mari. Cred că în vreo 4 ani, când o să-mi iau eu, o să fie din ce în ce mai rău.

Reporter: De ce țineți cont mai mult, de suprafață sau de ce?

Persoană: De zonă. Clar. Să fie foarte aproape de metrou.

Reporter: Pentru zonă ați fi dispus să renunțați la mp?

Persoană: Sigur că da.

Ce prevede legea locuinţei pentru o persoană

Legea locuinței prevede, pentru o persoană, o suprafață utilă minimă de 37 mp.

"Acceptă suprafețe mai mici, doar să fie locația pe care îi ajută. Dacă e un apartament mic, dar lângă metrou, e mai important", spune Alexandru Adam, broker imobiliar.

Pentru a cumpara un apartament nou cu două camere cu credit, venitul necesar a crescut de la puțin peste 7.000 la 9.600 de lei net pe lună. La trei camere, a urcat de la 10.400 la 14.000 de lei.