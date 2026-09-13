Scene şocante au avut loc aseară în Timişoara. O femeie a sunat la 112 după ce a văzut cum un bărbat este înjunghiat într-un apartament. Poliţiştii au ajuns imediat la locul indicat şi l-au găsit un bărbat cu mai multe răni grave. Totul ar fi pornit de la un conflict aprins, pe care acesta l-a avut cu partenera sa. Femeia susţine că ar fi fost atacată şi ameninţată şi a vrut să se apere. În cele din urmă, tânăra a fost dusă la secţie.

Apelul la 112 a venit după ora 22. Un vecin spune că a observat într-un balcon situat vizavi de IPJ Timiş cum o femeie înjunghie un bărbat. După ce l-a atac, cuţitul l-a aruncat pe geam.

"M-a lăsat fără aer. O să recunoască, el o să zică. Prietenul meu mi-a zis că o să ne despărţim în două zile şi o să mă drogheze şi pe mine şi pe el, până o să murim amândoi, aşa mi-a spus în faţă. S-a pus peste mine. Am şi mesaje în care el zice că m-a imobilizat şi de ce, am dovezi, am pe telefon, nu e prima dată", a declarat femeia.