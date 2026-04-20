Demolări peste drum de primărie! Terasele fără autorizaţie din Cişmigiu, cel mai vechi parc al Capitalei, au fost desfiinţate astăzi. Acţiunea a nemulţimit pe toată lumea. Bucureştenii ar vrea să aibă în continuare unde să bea o cafea, iar administratorii chioşcurilor îl ameninţă pe primar cu tribunalul. Între timp, acesta anunţă că demolările vor ajunge şi în parcul Herăstrău.

A ieşit scandal când Poliţia Locală a luat la rând terasele ilegale şi le-a desfiinţat.

În parcul Cişmigiu demolările au început la ora 8 dimineaţa. Poliţiştii au luat scaune, mese şi au dărâmat tot ce era construit în jurul localului. Nostalgicii au oftat.

"Sunt locuri foarte vechi. Eu când eram student aici la Conservator lângă era un loc unde noi studenţii ne adunăm foarte des. E păcat pentru că noi am adunat multe amintiri din aceste locuri poate se va construi altceva".

"Era bibliotecă pe vremea mea, când aveam 20 de ani. Eu am 66 de ani. Dacă nu au autorizaţie și astea, mi se pare corect să fie în regulă. Să aibă un proiect, să facă ceva frumos", spun oamenii.

Proprietara unei terase acuză primăria ca îi distruge afacerea după ce i-a ignorat cererea de autorizare depusă anul trecut. Astăzi a încercat fără succes să obţină amânarea demolării. Acum, primăria i-a strâns jardinierele, toate frigiderele şi mesele, iar proprietara a sunat la 112.

"Se întâmplă pe abuz de forţă. Ne-au luat frigiderul cu băuturi în el. Toată acţiunea asta se desfăşoară fără un inventar al bunurilor ridicate din această unitate. Vom contesta totul în tribunal", spune proprietara.

La fel vrea să facă şi patronul unui chioşc, care susţine că în jurul terasei lui se formase o comunitate.

Patron: Pentru asta trebuie autorizație și e domeniul public ăsta, e domeniul meu privat.

Reporter: Ce v-au demolat de aici până acum?

Patron: Toaletele şi depozitul care era cumpărat odată cu clădirea.

Peste 6.000 de oameni au semnat o petiţie pentru salvarea acestei bucăţi din parc. Cei care se plimbă prin Cişmigiu vor să aibă de unde să cumpere ceva de băut - apă sau o cafea.

"În tot parcul nu e nimic. Vin în fiecare zi aici. De ani de zile".

"Locurile astea unde noi mai bem o cafea în Cismigiu, pentru că e foarte elegant in centrul Bucureştiului, sunt foarte ok să le lase pentru că nu mai există nimic", spun oamenii.

Primarul Capitalei promite că va proceda la fel si cu terasele ilegale din parcul Herăstrău. Ciprian Ciucu a pus Poliţia Locală să verifice câte funcţionează ilegal.

