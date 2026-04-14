Joaca devine un pariu periculos în Capitală. În Cișmigiu, copacii uscați stau să cadă peste locurile de joacă, chiar sub ochii părinților. Unii arbori sunt deja marcați, dar până la intervenție, riscul rămâne. În schimb, în Herăstrău, cel mai mare parc din Bucureşti, distracţia a fost interzisă. Majoritatea locurilor de joacă au fost închise din cauza leagănelor şi a toboganelor stricate.

Chiar lângă locul de joacă din Parcul Cişmigiu şi pe lângă aparatele de aici sunt 2, 4, 6, 8, 10 arbori care trebuie să fie tăiaţi. Sunt uscaţi şi măsoară mai bine de 10 metri înălţime.

Zeci de părinţi din Capitală spun că nu îşi vor mai duce copiii la locul de joacă din parcul Cişmigiu din cauza copacilor bătrâni, netoaletați la timp, care înclină periculos balanța dintre distracţia celor mici și risc.

"Sincer da, e un pericol pentru copii în primul rând. Totuşi trebuie să ne gândim şi la siguranţa copiilor, nu neapărat la frumuseţea în acest parc. Îmi doresc să fie copilul meu protejat. Să fie tăiaţi cât mai repede. La un vânt puternic, nu se ştie niciodată". "Faptul că sunt ceva mai bătrâni în mod normal al trebui toaletaţi la timp dar faptul că nu se întâmplă. Ar trebui poate tăiaţi, replantaţi alţii în locul lor. Aparatele de joacă pot spune că sunt noi, sunt ok dar copacii... se poate întâmpla oricând ceva rău", spun părinţii.

Pericolul ascuns din parcurile bucureştene

În Herăstrău, cel mai mare parc din Capitală, situația e și mai radicală.

În parcul Herăstrău locurile de joacă pentru copii nu mai pot fi folosite şi toate echipamentele de aici au fost demontate în aşteptarea lucrărilor de modernizare. Locurile de joacă nu mai există, după ce ANPC le-a închis din cauza degradării. Leagăne şi tobogane stricate.

"Dacă vii cu ei si nu ai unde să-i duci e un disconfort. Acum suntem cu bicicletele şi suntem ok, ne ocupăm timpul cu asta. Altfel ne-am fi plimbat pe aici la picior, nu avem ce să facem". "Nimic nou, totul vechi şi la pământ. Aşa e curat în mare dar ce a fost odată nu mai e", spun oamenii.

Edilul Capitalei are planuri mari cu parcul Herăstrău. Să înlocuiască băncile, coşurile de gunoi şi inclusiv stâlpii de iluminat. În plus şi spaţiul verde va fi regândit iar micii comercianţi vor fi scoşi din parc.

"Parcul arată foarte prost. Sunt foarte multe chioşcuri care nu vor mai fi, fel şi fel de caşcarabete care vând orice, care pun muzică dau o atmosferă foarte proastă pentru parcul Herăstrău. Sunt terenuri care au dispărut din parc, care au ajuns pe mâna unor privaţi. Vreau să văd ce putem face să le aducem inapoi, dacă e nevoie chiar prin expropriere", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Lucrările ar urma să înceapă în aproximativ 2 ani.

