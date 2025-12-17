Antena Meniu Search
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj

Un autocamion care transporta aproximativ 200 de porci vii s-a răsturnat, miercuri, pe drumul european E81, în zona localității Topa Mică din județul Cluj. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Aghireșu.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 14:21
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj - Sursa: Facebook/ Info Trafic Cluj

Potrivit autorităților, autocamionul a fost găsit răsturnat pe partea laterală, fiind necesară trimiterea unei autospeciale dotate cu modul de descarcerare, precum și a unui echipaj SMURD. Șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului și este conștient.

Autocamionul transporta 200 de porci vii

Pompierii au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea incendiilor și pentru siguranța participanților la trafic, circulația fiind afectată temporar în zonă.

"Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Aghireșu intervin în aceste momente pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui autocamion răsturnat pe E81, în zona localității Topa Mică, precum si pentru asigurarea măsurilor specifice privind prevenirea incendiilor și siguranța participanților la traficul rutier. La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.", a transmis ISU Cluj. 

Prin intermediul Dispeceratului integrat ISU-SAJ, a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul Primăriei Sânpaul, precum și al Direcției Sanitar-Veterinare, pentru gestionarea situației generate de transportul animalelor.

Totodată, reprezentanții operatorului economic care deține autocamionul au cerut intervenția unei automacarale, în vederea eliberării carosabilului și reluării traficului în condiții de siguranță.

