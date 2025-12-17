Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Melania Trump lansează film: "Povestea nu a fost niciodată spusă. O privire privată, nefiltrată"

Prima doamnă Melania Trump a oferit Fox News o primă privire exclusivă asupra viitorului ei film, "MELANIA", care urmează să apară în cinematografele din întreaga lume luna viitoare.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 16:23
Melania Trump îşi lansează film: "Povestea nu a fost niciodată spusă. O privire privată, nefiltrată" Melania Trump îşi lansează film: "Povestea nu a fost niciodată spusă. O privire privată, nefiltrată" - Youtube / Amazon MGM Studios

Filmul de 104 minute este programat să apară în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026, având apariția în cinematografele din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Israel, Emiratele Arabe Unite.

Amazon va lansa și o serie de documentare în lunile următoare.

"Istoria este pusă în mișcare în cele 20 de zile din viața mea premergătoare inaugurării prezidențiale din SUA", a declarat prima doamnă la Fox News.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Pentru prima dată, publicul global este invitat în cinematografe pentru a asista la desfășurarea acestui capitol esențial – o privire privată, nefiltrată în timp ce navighez în familie, afaceri și filantropie în călătoria mea remarcabilă pentru a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii".

Prima doamnă a spus că povestea "nu a fost niciodată spusă și, pentru că subiectul are o consecință istorică, a fost imperativ pentru mine să produc un film la cel mai înalt standard cinematografic, potrivit în cinematografele din întreaga lume".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

melania trump fox news film documentar trailer
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Ştiri externe » Melania Trump lansează film: "Povestea nu a fost niciodată spusă. O privire privată, nefiltrată"