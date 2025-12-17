Prima doamnă Melania Trump a oferit Fox News o primă privire exclusivă asupra viitorului ei film, "MELANIA", care urmează să apară în cinematografele din întreaga lume luna viitoare.

Filmul de 104 minute este programat să apară în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026, având apariția în cinematografele din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Israel, Emiratele Arabe Unite.

Amazon va lansa și o serie de documentare în lunile următoare.

"Istoria este pusă în mișcare în cele 20 de zile din viața mea premergătoare inaugurării prezidențiale din SUA", a declarat prima doamnă la Fox News.

"Pentru prima dată, publicul global este invitat în cinematografe pentru a asista la desfășurarea acestui capitol esențial – o privire privată, nefiltrată în timp ce navighez în familie, afaceri și filantropie în călătoria mea remarcabilă pentru a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii".

Prima doamnă a spus că povestea "nu a fost niciodată spusă și, pentru că subiectul are o consecință istorică, a fost imperativ pentru mine să produc un film la cel mai înalt standard cinematografic, potrivit în cinematografele din întreaga lume".

