2026 începe cu scumpiri. Chiar din ianuarie vom plăti mai mult pentru curent. Sunt mai multe tarife care intră în componenţa facturii pentru electricitate şi care vor creşte de la 1 ianuarie. Ele se suprapun deja peste creşteri la care asistăm de jumătate de an încoace, facturi mai mari cu 60% la energie.

De luna viitoare, pentru un consum mediu de 100kw/oră, factura va fi mai mare cu 3 lei, dacă vorbim despre Bucureşti – Ilfov şi 5 lei, dacă vorbim despre Moldova. Diferenţele sunt determinate de tarifele de distribuţie mai ridicate. Desigur, aceste costuri variază în funcţie de consumul fiecărui client. În plus, la primăvară urmează o nouă rundă de scumpiri. De data asta, în cazul gazului, care va fi mai scump cu 5%. Vorbim despre diferenţe de preţ de 5% faţă de cele din prezent. Preţul energiei se reflectă, de altfel, în toate celelalte costuri din economie, produse şi servicii mai scumpe. Analiştii cu care am discutat au spus că urmează un început de an dificil, cu o inflaţie ridicată în continuare, care va măcina din puterea de cumpărare.

