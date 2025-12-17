Putin îi numește pe liderii europeni "purceluși" care au sperat la "prăbușirea țării noastre"

Preşedintele rus Vladimir Putin a lansat miercuri un atac dur la adresa liderilor europeni, pe care i-a ironizat numindu-i "purceluși" și a ameninţat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina, fie prin diplomație, fie prin mijloace militare. Totodată a transmis că sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune "Oreșnik" va intra în serviciul de luptă până la sfârșitul anului. Declaraţiile au fost făcute la o reuniune anunală a Ministerului rus al Apărării.

Vladimir Putin a declarat miercuri, la Ministerul rus al Apărării, că obiectivele a ceea ce Moscova numește "operațiune militară specială" vor fi atinse "necondiționat". "Dacă nu vor o discuție serioasă, atunci Rusia își va elibera teritoriile istorice pe câmpul de luptă", a spus el.

"Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauza principală a conflictului prin diplomație. Dacă însă țara aflată în confruntare și protectorii săi din străinătate vor refuza un dialog de fond, Rusia va obține eliberarea teritoriilor sale istorice pe cale militară. Sarcina creării și extinderii unei zone-tampon de securitate va fi, de asemenea, îndeplinită consecvent", a transmis el.

Putin a acuzat administrația americană anterioară că a "construit intenționat drumul către un conflict armat", adăugând că Washingtonul a crezut că Rusia poate fi slăbită sau chiar distrusă într-un timp scurt. Apoi i-a atacat pe liderii europeni, acuzându-i că s-au aliniat politicii lui Joe Biden: "Purcelușii Europei s-au alăturat imediat fostei administrații americane, sperând să profite de pe urma prăbușirii țării noastre", a declarat Putin în cadrul ședinței colegiului Ministerului Apărării al Federației Ruse, potrivit The Guardian.

Putin: Este absurd să spui că va fi "mare război" între Rusia și Europa. E isterie în Europa

Liderul de la Kremlin a negat că Rusia ar intenționa să atace teritoriul NATO, susținând, în schimb, că alianța ar fi cea care se pregătește pentru o posibilă confruntare militară cu Rusia, până în 2030. Putin susține că europenilor li se bagă în cap, în mod deliberat, frica de un conflict inevitabil cu Rusia, însă acest lucru este o minciună și "o aberație".

"Astăzi, situația geopolitică globală rămâne tensionată, iar în unele regiuni a ajuns deja într-un punct critic. Țările NATO își dezvoltă și își modernizează activ capacitățile ofensive, implementând noi sisteme de armament. Inclusiv în spațiu. În același timp, oamenii din Europa sunt în mod deliberat speriați cu discursuri despre un conflict inevitabil cu Rusia. Li se spune să se pregătească pentru un mare război. Și un număr de persoane, care au deținut sau încă dețin funcții de responsabilitate, par să fi uitat complet ce înseamnă responsabilitatea. Nu acționează în interesul țărilor sau popoarelor lor, ci urmăresc câștiguri personale pe termen scurt sau servesc interese înguste ale elitelor", a declarat Putin, potrivit TASS şi Kommersant.

"Există un nivel de isterie în Europa acum. Am spus-o de multe ori: este o absurditate. O absurditate completă. Toată această vorbărie despre o amenințare rusă imaginară la adresa țărilor din Europa. Și nu este întâmplătoare. Este alimentată intenționat. Realitatea este că Rusia, chiar și în cele mai dificile situații, a încercat întotdeauna, atâta timp cât a existat chiar și cea mai mică șansă, să rezolve disputele și conflictele pe cale diplomatică", a spus Putin.

"Responsabilitatea pentru ratarea acelor șanse revine în totalitate celor care s-au convins că pot trata cu Rusia prin forță. Și chiar și astăzi, susținem construirea unei cooperări corecte, reciproc avantajoase cu Statele Unite și țările din Europa Occidentală, precum și crearea unui sistem comun de securitate pe întreg continentul eurasiatic", a mai transmis Putin.

Putin: Oreșnik va intra în serviciul de luptă până la sfârșitul anului 2025

Liderul rus a mai anunțat că sistemul de rachete "Oreșnik" va fi plasat în serviciu de luptă până la finalul anului 2025. "Până la sfârșitul anului, sistemul de rachete cu rază medie de acțiune și rachetă hipersonică ‘Oreșnik’ va fi plasat în serviciu de luptă. În luna noiembrie anul trecut, a fost efectuată pentru prima dată o utilizare în luptă a acestei rachete (n.r. a fost lansată spre orașul Dnipro din Ucraina)."

