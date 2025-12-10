Circulaţia rutieră este blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, din cauza unui ansamblu rutier încărcat cu piatră, care s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov. Poliţiştii rutieri estimează că traficul va fi reluat după ora 11.00.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul este oprit pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 30, în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov, după ce un ansamblu rutier încărcat cu piatra a impactat glisiera metalică mediană, iar în urma coliziunii, camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulaţie.

Potrivit sursei citate, traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Ploieşti. Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia rutieră va fi realută după ora 11:00.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰