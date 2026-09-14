Cinci milioane de români, clienți ai Revolut Bank, în pericol să rămână fară bani, după ce oficialii băncii au furnizat unor hackeri datele clienţilor. Inclusiv copii ale actelor de identitate şi chiar selfie-urile de identificare. Infractorii cibernetici au reuşit să-i păcălească pe reprezentanţii băncii virtuale că fac parte dintr-o agenţie guvernamentală. Revolut susţine că fondurile clienţilor nu sunt afectate.

Escrocheria este una sofisticată, spun reprezentanţii Revolut. Ei au răspuns unei cereri care părea că vine de la o autoritate autorizată să ceară astfel de date, dar, care, în realitate, nu era.

"Am blocat imediat adresa și am alertat atât agenția guvernamentală relevantă, cât și organele de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară. Am contactat direct numărul limitat de persoane afectate pentru a le informa și a le oferi asistență" declară Revolut pentru Observator.

Ce susţin reprezentanţii Revolut despre fondurile clienţilor

Reprezentanţii Revolut susţin că fondurile clienţilor nu au fost afectate.

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După Marea Britanie și Franța, România numără cei mai mulți utilizatori Revolut, la nivel global. Aproape 5 milioane de clienti ai aplicatiei sunt romani.

"Ținând cont că e vorba de bani, poate aș avea grijă să nu depun sume foarte mari. 200 de lei de cheltuit zilnic, mai mult nu. Îți pui banii acolo, știi că sunt în siguranță și să afli că nu e așa e puțin aiurea. Hackeri sunt peste tot. Rar folosesc cardurile, pun pe card doar cât să plătesc chestii", spun oamenii.

Specialiştii în securitate bancară spun că datele pot fi folosite oricând, chiar şi peste câţiva ani.

Păi, cel mai probabil, după o perioadă de timp, o să vedem că o să apară tot felul de mesaje în inbox-urile noastre, pe e-mail, pe WhatsApp și așa mai departe, mai ales dacă au fost luate datele noastre de contact, pentru că o să urmeze campanii de phishing, campanii de scamuri și alte înșelăciuni, explică Alin Becheanu, specialist antifraudă bancară.

Iar lista pericolelor continuă.

"Am putea să fim în situația în care poate contul nostru de la un anumit operator, fie că vorbim aici o bancă sau, eu știu, orice altă companie unde avem un cont, pot fi obținute către atacatori, tocmai pentru că au datele respective și pot spune că sunt persoana respectivă", menţionează Alin Becheanu, specialist antifraudă bancară.

Mulţi români deja au fost sunaţi de escroci

Potrivit informaţiilor Observator, mai multi români au fost sunati deja de escroci care îşi oferă sprijinul clienţilor băncii pentru a le securiza conturile. În realitate cer datele şi ulterior fură banii din conturi. Specialiștii ne recomandă să nu ne bazăm doar pe autentificarea simplă, ci să folosim și metode suplimentare de securizare.

"E foarte important să ai o soluție de identificare vizuală, adică să nu te mai bazezi atât de mult pe user și pe parolă", explică Alin Becheanu, specialist antifraudă bancară.

Revolut are peste 80 de milioane de clienți în toată lumea. Incidentul survine într-un moment în care compania fintech ar lua în considerare o listare la bursă.