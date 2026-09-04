Doar trei zile până sună clopoțelul. La mare însă, copiii profită de ultimele clipe de libertate. Cei mici s-au distrat din plin și trag acum linie după vacanță - au colecţionat amintiri pe care abia aşteaptă să le povestească tuturor. Unii sunt nerăbdători să-și revadă colegii și profesorii, alții ar mai vrea câteva zile de vacanță.

Soarele încă ține cu turiștii, iar la malul mării vacanța pare că nu vrea să se dea dusă. Bucuria celor mici, care nu vor să rateze niciun moment. Ultimul castel de nisip, ultima baie-n mare de anul ăsta. Şi cât mai multă joacă.

"În vacanţa asta, mi-a plăcut foarte mult marea şi că este caldă, soarele şi nisipul că e foarte moale.", spune David, copil.

"Încă ne bucurăm de căldură, de puţin timp liber şi profităm că e ultimul weekend până începe şcoala şi ne bucurăm încă.", adaugă un bărbat.

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"Aş mai vrea să stau un pic în vacanţă. Am învăţat şi să înot. Mă distrez cu apa, cu nisipul.", spune o fetiţă.

Pentru unii, finalul vacanţei nu e neapărat un motiv de tristeţe. Au adunat suficiente amintiri cât să aibă ce povesti când se vor întoarce luni la şcoală.

"M-am distrat foarte mult, am înotat şi am putut să fac castele de nisip şi m-am distrat foarte mult.", spune un copil.

Reporter: Cât de fericit eşti că începe şcoala?

Copil: Destul de fericit. Îmi place că mă văd iar cu colegii şi aşa, sunt fericit.

Alții, în schimb, ar mai sta câteva zile departe de ghiozdan și responsabilităţi.

"Aş mai fi vrut în vacanţă, dar e bine şi la şcoală.", mai spune o fetiţă.

"Îmi place vacanţa, nu îmi place şcoala aşa mult.", adaugă un copil.

Căldura de la începutul toamnei îi bucură şi pe hotelieri.

"Se pot bucura de toate activităţile, ca în full sezon, inclusiv la acest început de toamnă. Practic, copiii au piscina cu apă încălzită la dispoziţie, au serviciile de miniclub, echipa noastra de entertainment pentru copii este dedicată lor.", precizează Iulian Tenie, manager hotel.

Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari încep cursurile, de luni.