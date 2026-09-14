Apar detalii şocante despre ultimele momente din viaţa generalului Dorin Ioniţă. Surse Observator spun că bărbatul era înarmat atunci când s-a dus la locuinţa amantei pe care a pus-o la pământ sub ploaia de lovituri. Imediat după a plecat ţintă spre proprietatea familiei din Prahova, unde s-a împuşcat. Bărbatul va fi înmormânat mâine, dar nu într-un cimitir militar şi cel mai probabil fără onoruri militare.

Generalul ar fi fost adus de soţie la adresa femeii cu care avea o relaţie extraconjugală de şapte ani. Cei doi se cunoscuseră în armată, soţia ar fi ştiut, ba chiar apartamentul în care locuia amanta era cumpărat chiar de familie.

În momentul în care a ajuns la locuinţa amantei, generalul avea deja pistolul la el, spun sursele Observator. Au urmat scene extrem de violente între cei doi. Bărbatul a lovit-o cu pumnii şi picioarele şi a lăsat o să zacă la pământ. Apoi s-a urcat în maşina parcată în faţa blocului şi a plecat, cel mai probabil spre casa din Păuleşti unde s-a împuşcat.

Ultimele clipe din viaţa generalului Dorin Ioniţă

În tot acest timp au fost zeci de apeluri pe numărul bărbatului, până când s-a descărcat bateria telefonului. Soţia care ştia că a plecat înarmat de acasă a sunat la 112 după miezul nopţii. Abia spre dimineaţă o rudă i-a găsit trupul într-un garaj de pe proprietatea familiei.

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Generalul cu trei stele s-a pensionat în 2023, după o carieră de peste trei decenii. A coordonat trupe în teatrul de război în cadrul Misiunii "Iraqi Freedom", a organizat parada militară de ziua naţională în 2019, iar în ultimii şase ani a fost şeful Comandamentul Forţelor Întrunite.

În ultima declaraţie de avere, Dorin Ioniţă menţiona apartamente şi o casă, deţinute integral de soţia sa. Pe numele lui avea însă două maşini şi o motocicletă, bijuterii de 16.000 de euro şi 35.000 de euro în conturi. Avea un salariu de 15.000 de lei când lucra în armată, dar potrivit surselor Observaor ar fi avut o pensie de 40.000 de lei pe lună şi ar fi fost în continuare consilier pentru o firmă din domeniul apărării.

Trupul generalului a fost ridicat astăzi de la morgă şi depus la o capelă din Voluntari. Dorin Ioniţă va fi înmormântat mâine, dar la dorinţa familieri, nu în Cimitrul Militar de la Ghencea. Dorin Ioniţă nu va avea, cel mai probabil, nici onoruri militare. Protocolul interzice ceremoniile în cazul celor care se sinucid.