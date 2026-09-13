Toamna îşi intră în drepturi. După ce luna septembrie a început cu zile caniculare, vremea s-a răcit brusc. Temperaturile au scăzut şi cu 10 grade în doar câteva ore. În plus, plouă în mai toată ţara. De la tricouri, am trecut la geci şi umbrele. Iar la sate, oamenii au început deja să bage lemne în sobă.

După cel mai fierbinte final de vară din ultimii ani, toamna a venit de pe o zi pe alta. La ora 8 dimineaţa, la Cluj-Napoca erau 8 grade Celsius. Cam răcoare pentru începutul lunii septembrie, având în vedere că suflă şi vântul. Începând de azi, din garderobă, pe lângă pulover nu ar trebui să lipsească o geacă, iar la anumite ore ar fi utilă chiar şi o umbrelă.

Localnic: Mai răcoare zilele astea.

Reporter: V-aţi pregătit deja hainele de toamnă? Vi le-aţi scos?

Articolul continuă după reclamă

Localnic: Le-am cam scos, pentru că nu se poate.

Localnic: M-am şi îmbrăcat adecvat. A venit un pic de frig şi acum m-am îmbrăcat. Mă duc la serviciu, bineînţeles. Ne pregătim de iarnă.

Reporter: Erau pregătite hainele de toamnă?

Localnic: Erau în dulap mai în spate, dar le aduc înapoi.

La sat, venirea toamnei a încins sobele

În Negrileşti, Bistriţa Năsăud, azi noapte nu au fost mai mult de 7 grade. Aşa că Marian a făcut deja focul, pentru prima oară în acest sezon rece. "S-a răcit vremea şi e nevoie de foc, de căldură în casă, pentru toată familia, în special pruncul meu", a spus Marian.

Şi Ştefan a pornit centrala. "Vine iarna şi e necesar să facem un pic de foc. E frig şi aşa câte un pic. Un pic de apă caldă, un pic de căldură, numai să amorţească atmosfera".

Vremea va continuă să fie mohorâtă şi în zilele următorare.

Cum va fi vremea în zilele următoare

"Ploi vor fi până miercuri, mai ales în regiunile extra carptice, în rest cerul va fi variabil cu ploi doar pe alocuri si temperaturi mai coborâte decât ar fi normal să înregistrăm la această dată", a declarat Iris Răducanu, meteorolog.

Vestea bună este că de miercuri, vremea se va încălzi, va ieşi din nou soarele iar temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.