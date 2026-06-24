Toto Dumitrescu, internat la spitalul Obregia după ce a vandalizat un magazin din Sectorul 4

Toto Dumitrescu a fost internat la Spitalul Alexandru Obregia! O femeie a sunat la 112, după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a distrus și răsturnat mai multe produse într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei.

Ulterior, a părăsit magazinul şi ar fi avut o altercație cu partenera sa, pe stradă. Potrivit polițiștilor, individul avea un comportament agitat și necooperant, însă femeia a refuzat să depună plângere. În acest caz a fost deschis și un dosar penal.

Reamintim că în luna aprilie, Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a provocat un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală.

În urma acelui incident, o femeie de 23 de ani a fost rănită, iar Toto a părăsit locul accidentului, fiind supus ulterior unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.