Satul în care jumătate dintre localnici au până în 35 de ani. De ce renunță la joburile din oraș

Un sat din China, considerat în urmă cu doar câteva decenii unul dintre cele mai sărace și izolate din regiune, atrage acum tot mai mulți tineri. Aceștia renunță la locurile de muncă din marile orașe și se întorc în localitățile natale pentru a-și deschide propriile afaceri, scrie C hannelnewsasia.com .

Lizu, un sat cu o istorie de sute de ani din provincia Zhejiang, a trecut printr-o transformare radicală. Dintr-un loc sărac, cu infrastructură precară și puține oportunități, a ajuns un exemplu al programului de revitalizare rurală promovat de autoritățile chineze.

Satul sărac transformat complet de tineri

Transformarea din Lizu a început în 2003, cu mult înainte ca revitalizarea rurală să devină o strategie națională a Chinei. Primele investiții au vizat infrastructura de bază, iar ulterior au apărut tot mai multe afaceri.

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Astăzi, aproximativ jumătate dintre locuitorii satului au cel mult 35 de ani. În jur de 340 de tineri antreprenori administrează aproximativ 100 de afaceri, de la magazine și ateliere de meșteșuguri tradiționale până la cafenele și mici afaceri locale.

Împreună, acestea generează venituri anuale de aproximativ 70 de milioane de yuani, adică apoximativ 10,4 milioane de dolari. În același timp, satul nu și-a pierdut locuitorii în vârstă. Cel mai bătrân dintre ei are 102 ani.

Au renunțat la oraș pentru o viață diferită

Printre tinerii care au ales Lizu se numără Jin Liu Yun Yi. Femeia a lucrat ca profesoară în Hangzhou, dar a decis să se întoarcă în regiunea Yiwu, unde se află satul.

După cinci luni de renovări, a deschis o cafenea inspirată de stilul francez, care funcționează și ca spațiu pentru diverse activități. Pentru ea, decizia de a renunța la un loc de muncă stabil a fost legată tocmai de dorința de a încerca un alt drum.

"Munca de profesor este stabilă, dar previzibilă. Am 30 de ani și m-am gândit că mai am încă zece ani în care pot încerca lucruri diferite. Poate voi greși, poate voi reuși. Nu există garanții, dar îmi place acest sentiment", a explicat tânăra.

Ea spune că tot mai mulți chinezi încep să privească diferit viața în afara marilor orașe. "Nu mai cred că marile orașe sunt singurul loc în care există oportunități. Cred că pot să își construiască o viață și în locuri mai mici, dacă muncesc suficient", a spus Jin.

De la programul "996" din Beijing la un magazin în sat

O poveste asemănătoare are și Grace Fang. Înainte să ajungă la Lizu, tânăra lucra la o companie de internet din Beijing, unde avea un program de la 9 dimineața până la 9 seara, șase zile pe săptămână.

Acum a deschis un magazin de tămâie amenajat în casa familiei bunicii sale. Confecţionează pandantive și accesorii folosind plante și ierburi tradiționale chinezești. "M-am mutat într-un oraș mare, unde am întâlnit tot felul de oameni care trăiau în moduri diferite. Chiar și în Beijing poți găsi sate", a povestit ea.

Cel mai greu, spune ea, a fost să îi convingă pe ceilalți că alegerea sa nu este un pas înapoi. "La început se întrebau dacă, fiind atât de tânără, nu cumva doar îmi pierd timpul la țară. Acum nu mai este așa. Văd că mă descurc destul de bine și mă încurajează", a povestit Grace.