"Plămânii nu intră în vacanță". Medicii avertizează: ce greşeli trebuie să eviţi în concediu vara asta

Vacanța poate deveni o problemă pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii dacă tratamentul este întrerupt sau dacă organismul este supus frecvent unor diferențe mari de temperatură. Medicii recomandă folosirea atentă a aerului condiționat, hidratarea, evitarea fumului și prezentarea la medic dacă apar tuse persistentă, dificultăți de respirație sau febră.

Medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu le recomandă celor care pleacă în concediu să nu întrerupă tratamentele pentru afecțiunile respiratorii, să evite schimbările bruște de temperatură, fumatul și expunerea prelungită la alergeni. De asemenea, trebuie să acorde atenție simptomelor precum tusea persistentă sau dificultățile de respirație.

Vara, călătoriile la mare, la munte sau în străinătate pot aduce beneficii pentru sănătate, însă schimbările de temperatură, drumurile lungi, aerul condiționat și expunerea la diferiți alergeni pot afecta sănătatea aparatului respirator, în special în cazul persoanelor cu boli pulmonare cronice.

Medicii atrag atenția că pregătirea concediului ar trebui să includă și măsuri pentru protejarea sănătății plămânilor.

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„Concediul trebuie să fie o perioadă de relaxare, nu un motiv pentru întreruperea tratamentului. Pacienții cu astm bronșic, BPOC sau alte afecțiuni respiratorii trebuie să își ia cu ei toate medicamentele prescrise și să respecte schema de tratament chiar dacă se simt bine. O întrerupere aparent lipsită de importanță poate duce la agravarea bolii tocmai în timpul vacanței”, explică dr. Darius Dăncilă, medic specialist pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Aerul de mare, benefic dacă expunerea este echilibrată

Potrivit medicilor, aerul marin, caracterizat prin umiditate ridicată și o concentrație mai redusă de alergeni față de mediul urban, poate fi benefic pentru unele persoane cu afecțiuni respiratorii. Totuși, expunerea prelungită la soare, temperaturile ridicate și trecerile frecvente de la căldura de afară la spațiile puternic climatizate pot favoriza apariția sau accentuarea unor simptome respiratorii.

„Plimbările pe malul mării, în special dimineața și seara, pot fi benefice pentru respirație. În schimb, recomandăm evitarea expunerii îndelungate în intervalul cu temperaturi foarte ridicate și limitarea trecerilor repetate din căldură în spații foarte răcite. Diferențele mari de temperatură pot irita căile respiratorii și pot accentua simptomele la persoanele sensibile”, mai spune medicul pneumolog.

Specialiștii recomandă turiștilor aflați la mare să opteze pentru plimbări dimineața sau după apus, să se hidrateze corespunzător și să evite fumatul și expunerea la fumul de țigară.

De asemenea, medicii recomandă ca aerul condiționat din mașină sau din camera de hotel să nu fie direcționat direct către față sau torace, potrivit Mediafax.

În cazul apariției unor dificultăți de respirație, a unei tuse persistente sau a febrei, specialiștii recomandă solicitarea unui consult medical.

Atenție la călătoriile lungi

Drumurile lungi cu mașina, autocarul sau avionul pot favoriza deshidratarea și apariția disconfortului respirator, mai ales în cazul persoanelor cu boli pulmonare cronice. Medicii recomandă, în astfel de cazuri, hidratarea corespunzătoare și efectuarea unor pauze regulate pentru mișcare, atunci când acest lucru este posibil.

„Pacienții care utilizează inhalatoare trebuie să le aibă întotdeauna asupra lor, nu în bagajele depozitate. De asemenea, dacă apar tuse persistentă, senzația de lipsă de aer sau durere toracică după întoarcerea din concediu, este important ca simptomele să nu fie puse doar pe seama oboselii și să fie evaluat un consult de specialitate”, subliniază dr. Darius Dăncilă.

Pentru un concediu fără probleme respiratorii, pneumologii recomandă respectarea tratamentului prescris pe toată durata vacanței și transportarea medicamentelor și a dispozitivelor inhalatorii necesare. Totodată, este recomandată evitarea fumatului activ și pasiv, hidratarea suficientă, utilizarea responsabilă a aparatelor de aer condiționat și evitarea diferențelor foarte mari de temperatură.

Medicii recomandă și limitarea expunerii la praf, fum și alte surse de poluare, precum și prezentarea la medic atunci când simptomele respiratorii persistă sau se agravează.