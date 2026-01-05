O bătrână în vârstă de 86 de ani a murit, după ce anexa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Un vecin este cel care a dat alarma după ce a observat fumul dens. Salvatorii au ajuns imediat la faţa locului, dar din păcate, însă, bătrână era deja fără suflare. Cauza probabilă a incendiului ar fi fost un scurtcircuit.

Şi în judeţul Suceava un incendiu izbucnit la un apartament era cât pe ce să ducă la o adevărată tragedie. 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate, iar o bătrână a ajuns la spital după ce a suferit un atac de panică. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰