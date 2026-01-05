Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tragedie în Botoşani. O bătrână de 86 de ani a murit după ce anexa în care locuia a luat foc

Tragedie, aseară, în judeţul Botoşani.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 08:56
Galerie (2)

O bătrână în vârstă de 86 de ani a murit, după ce anexa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Un vecin este cel care a dat alarma după ce a observat fumul dens. Salvatorii au ajuns imediat la faţa locului, dar din păcate, însă, bătrână era deja fără suflare. Cauza probabilă a incendiului ar fi fost un scurtcircuit.

Şi în judeţul Suceava un incendiu izbucnit la un apartament era cât pe ce să ducă la o adevărată tragedie. 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate, iar o bătrână a ajuns la spital după ce a suferit un atac de panică. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

botosani suceava incendiu pompieri
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Evenimente » Tragedie în Botoşani. O bătrână de 86 de ani a murit după ce anexa în care locuia a luat foc