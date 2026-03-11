Şase oameni au murit şi trei au fost răniţi într-un autobuz incendiat intenţionat în Elveţia. Localnicii sunt în stare de şoc şi vorbesc despre blestemul flăcărilor. 41 de oameni au pierit într-un club care a luat foc în timpul petrecerii de revelion, în staţiunea Crans-Montana.

Autobuzul s-a aprins într-un oraş din apropierea capitalei Berna. Fumul gros a anunţat pericolul, iar imediat au apărut flăcări mari. Două femei au reuşit să coboare cu hainele arzând şi au fost salvate de proprietarul unui bar.

"Am stins focul de pe pantaloni și haine cu mâna. Apoi am luat imediat stingătoarele din depozit, dar nu au fost suficiente. Flăcările au cuprins imediat totul. Nu exista nicio șansă. Totul era doar o flacără imensă", a declarat un martor.

Incendiul a distrus complet autobuzul. Poliţiştii elveţieni spun că tragedia a fost provocată de un gest sinucigaş al unui bărbat de aproximativ 60 de ani care suferea de tulburări mintale și fusese dat dispărut de familie.

"Nu ştim acum nici cum şi nici de ce a făcut asta. Facem tot ce putem pentru a clarifica. Ar putea fi vorba de un atac terorist? Nu putem spune nimic despre asta. Este o anchetă în desfăşurare", a declarat un poliţist.

Anchetatorii nu dau informaţii despre numărul exact al pasagerilor din autobuz. Au anunţat, însă, că printre răniţi este şi un membru al echipelor de salvare.

