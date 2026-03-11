Livrările de mâncare ne costă tot mai mult. O masă care în restaurant ar costa 40 de lei poate ajunge ușor la 60-70 de lei prin aplicațiile de livrare. Livrările au ajuns, în premieră, să depășească mesele servite în restaurant, în România. Pe lângă costul preparatelor, aplicațiile adaugă taxe de serviciu, livrare sau chiar taxe pentru comenzi prea mici. În unele cazuri, nota finală poate fi și cu 50% mai mare decât prețul afișat inițial.

"Pune, te rog, o comandă. Două Rustica și o porție de tagliatelle.", se aude personalul în restaurant.

Din acest restaurant, jumătate din mâncarea preparată într-o zi pleacă spre livrare.

Steluța Chiru, manager restaurant: A crescut cu 30%, să spunem. De minimum 6 luni.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce se comandă cel mai mult acasă?

Steluța Chiru, manager restaurant: Pizza.

În marile centre comerciale, cu multe restaurante, este flux continuu de livratori.

Reporter: A câtea comandă este astăzi?

Livrator: A 5-a. Sunt foarte multe. De la restaurante, de la magazine.

Reporter: Cam câte comenzi într-o zi?

Livrator: 30 de comenzi.

Reporter: Cu cât rămâneți?

Livrator: Cam 300 de lei.

Reporter: Cu bacșișurile?

Livrator: Nu prea mai lasă lumea.

Peste 80% dintre românii din marile orașe au comandat mâncare gătită în ultimele șase luni. Preţul mediu pentru o comandă livrată este de 61 de lei de persoană, arata cel mai recent studiu din piaţă.

Reporter: De câte ori comanzi mâncare pe săptămână?

Tânăr: Zilnic.

Reporter: Cam câți bani pe săptămână?

Tânăr: 300-400 de lei.

Livrările de mâncare ne costă tot mai mult. Mai nou, platformele includ şi taxe noi: de serviciu, de platformă, de livrare, bacșiș şi depozit pentru ambalaj. În unele cazuri, diferența depășește 50%.

Georgiana Pocol, reporter Observator a făcut un experiment. Şi-a comandat mâncare de pe o aplicație foarte populară. A ales o pizza care costă 40 de lei. La final i-au apărut trei taxe suplimentare: taxă de serviciu - 2,70 lei, taxă pentru o comandă prea mică - 4,75 lei și taxă de livrare - 9 lei. La final a ajuns să plătim 57 de lei pentru această comandă de 40 de lei.

Pentru prima dată, comenzile de mâncare au depășit mesele servite în restaurante. Segmentul de delivery reprezintă 27% din piața HoReCa urbană, în timp ce restaurantele clasice au ajuns la 26%. Piața HoReCa din România este estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024, iar livrările devin principalul canal de creștere.

"Livrarea nu mai e ceva ocazional. A devenit un canal principal. Oamenii nu mai intră doar să comande. Ci intră să vadă ce promoții sunt.", spune Alexandra Dinovici, General Manager platformă livrări.

Platforma de livrare raportează si faptul ca un sfert dintre restaurante și-au reorganizat operațiunile cu livrarea că obiectiv principal. Asta se traduce în meniuri gândite pentru transport, timp de preparare standardizat şi un flux separat.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰