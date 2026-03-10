Primarul cu paharul salută cetățenii și după moarte. Se întâmplă la Mehedinți, unde angajații instituției i-au dedicat un omagiu mai puțin obișnuit. La intrare, un portret de doi metri îl arată pe fostul edil zâmbind către vizitatori. Decizia a împărţit comunitatea în două: unii apreciază fotografia, alţii spun că este ruşinos pentru o instituţie publică.

Zâmbitor, descheiat la cămaşă pe sub sacoul roz şi cu paharul în mână. Este fotografia aleasă de angajaţii primăriei Gogoşu pentru a-l omagia pe fostul edil, Jean Rogoveanu.

Fotografia fostului primar a fost amplasată pe ambele părţi ale clădirii. Aşa că indiferent din ce direcţie te apropii de instituţie, imaginea cu fostul edil poate fi văzută din toate părţile.

Portretul a împărţit comunitatea în tabere pro şi contra.

Articolul continuă după reclamă

"Păi dacă ştia săracul că moare, nu făcea cu paharul de vin în mână. Pentru noi a fost un primar bun. Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi", a declarat o localnică.

"Nu e normal, normal. Şi nici să pună pe primărie. Doar n-a fost vreun rege sau eu ştiu. Când eşti într-o instituţie, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice, în primul rând", a spus o altă femeie.

"Având în vedere ce a făcut pentru comunitate, mi se pare un lucru frumos. Un omagiu. Probabil poza a fost aleasă de cineva din primărie. Dar arată foarte bine în poză", a mai declarat o persoană.

Jean Rogoveanu a fost un primar controversat şi în timpul vieţii. În 2024 a candidat împotriva soţiei de care a divorţat ulterior. A fost acuzat şi de achiziţii scumpe, telefoane de 6.000 de lei pentru el şi angajaţi.

"Dacă vă mulţumeşte răspunsul, eu am decis să o pună. În rest, fotografia nu am ales-o eu", a declarat Florin Balica, primar interimar Gogoşu.

Scandalul a ajuns şi la prefect, care spune că, deşi nu este ilegal, portretul cu paharul în mână este oricum, nepotrivit într-o instituţie publică.

"O să discut şi eu cu colegii de acolo să vedem pe ce considerente a fost montat acolo şi... O să avem o discuţie", a declarat Alin Isuf, prefect Mehedinţi.

În faţa presiunilor, angajaţii primăriei au decis în această după-amiază să dea fotografia jos.

