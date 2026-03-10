Ziua şi scumpirea la benzină şi motorină. Am sărit deja de nouă lei pe litrul de motorină şi tare mă tem că în curând vom regreta şi acest preţ ce până mai în urmă cu două saptămâni ni se părea uriaş. Iar efectul se propagă în toată economia precum undele pe care le provoacă o piatră aruncată în apă - valuri-valuri. Companiile din întreaga ţară deja resimt efectele: de la taximetrişti, la curieri sau chiar fermieri. Toţi plătesc mai mult şi, evident, transferă costul suplimentar în banii pe care îi cer pe servicii şi produse.

Preţurile carburanţilor au urcat din nou. La o staţie de alimentare din Pipera, motorina a ajuns la 8 lei şi 95 de bani, iar benzina la 8 lei şi 46 de bani. Sunt, de altfel, cele mai mari preţuri pentru carburanţi, din Capitală.

"Enorm de mari. Ce să facem? Aplaudăm şi mergem mai departe"

"Cred că va depăşi 9 lei. Cel puţin, dacă nu chiar 10. Depinde de cum vor evolua lucrurile în Orient", spun şoferii.

Articolul continuă după reclamă

Au trecut primele de 9 lei pe litrul de motorină o staţie de pe Autostrada A1 şi una din Botoşani. Scumpirea carburanţilor pune presiune pe întreaga economie. Fermierii, care urmează să înceapă campania agricolă de primăvară, sunt printre cei mai afectaţi.

"Consumăm 70-80 de litri pe hectar. Cu siguranţă o să fie scumpiri în lanţ. Pe parcursul lanţului, toţi o să-şi adauge câte ceva şi asta o să se vadă în buzunarul consumatorului final", spune Ionuţ Olteanu, fermier.

Companiile care transportă mărfuri sunt şi ele direct afectate. Liderul pieţei de curierat consumă lunar 700 de tone de combustibil.

"Ne aşteptăm, dacă situaţia escaladează, să transferăm şi noi către clienţii noştri. Un index de combustibil, pentru fiecare expediere. Index care variază crescător sau descrescător, în funcţie de preţul combustibilului la pompă. Costul unui transport, la preţ de listă, un cost mediu poate ajunge până la 30 de lei. Cost pentru un colet de sub 30 de kg", spune Adriana Manu, director de marketing şi comunicare firmă curierat.

Taximetriştii spun că deja lucrează în pierdere

"Un tarif mediu acum în Bucureşti este 2,89 lei. Ar putea fi chiar peste 3,5 lei. Vorbim de o pierdere lunară, pe fiecare maşină, între 600 şi 1.200 de lei. Care ar putea să fie efectele? Să nu mai iasă pe traseu? Din păcate da, acesta va fi efectul imediat", Dan Boabeş, CEO companie taxi.

"Combustibilii nu s-au scumpit pentru că deja a venit marfă mai scumpă în stoc. E vorba de o reacţie anticipativă, ca urmare a faptului că este foarte clar că va exista concurenţă mai mare, inclusiv pe piaţa europeană, din partea unor cumpărători din Orientul îndepărtat care nu au rezerve puse deoparte", spune Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Guvernanţii nu par să se grăbescă să vină cu vreo măsură ca să atenueze şocul.

"Aici autoritățile statului să intervină de la Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei, să-i și penalizeze. Controale și controale. Dacă îi prind... dar nu cu pedepse care nu se simt. Îi poate interzice. Dcă se țin de prostii, că nu te joci. Aici e ca la război", spune Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Între timp, Ungaria intervine din nou pe piața carburanților. După exemplul Croaţiei, şi Guvernul condus de Viktor Orbán a decis plafonarea prețurilor. Benzina în Ungaria nu va depăşi 7,6 lei, motorina va fi cel mult 7,9 lei.

Barilul de petrol a scăzut sub 100 de dolari, după ce Donald Trump a spus că războiul se apropie de final.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰