Spală, mătură, vorbește, zâmbește și nu obosește niciodată. Pare angajatul perfect, nu-i așa? Nu chiar! Este un robot care revoluționează curățenia. În locul unei echipe clasice, roboții de curățenie câștigă to mai mult teren. Totuși, deocamdată, tehnologia nu poate înlocui total munca unei menajere.

Nu cer pauză şi nici nu au pretenţii. Ce părea până de curând tehnologie din filmele SF devine realitate și în România. Roboții încep să preia din sarcinile echipelor de curățenie. ​

"Noi am început acum 5 ani promovarea lor. A fost foarte greu la început, pentru că trebuia să convingem oamenii în piață că nu fac nimic rău, că nu lovesc, că nu distrug. Sunt peste 200 de roboți, chiar 250 de roboții pusi în piață în acest moment. Eu zic că destul de interesant și anume activitățile cele mai repetitive, cele mai dificile, cele mai consumatoare de energie pentru personalul operator vor fi suplinite de către roboți", a spus Cristian Isaincu, administrator.

Unele modele sunt dotate cu inteligență artificială si pot primi comenzi vocale ... fără să mai apeşi vreun buton.

Un astfel de robot de curățenie spală podelele timp de până la 3 ore continuu sau poate mătura până la 6 ore, fără să obosească. Poate acoperi până la 1000 de metri pătrați pe oră, iar aceeași muncă i-ar lua unui om aproximativ 5 ore.

Şi cum de interior se ocupă robotul, din exterior vine drona. Aparatele fac acum treaba la care înainte se aventurau doar alpiniştii utilitari, spală geamurile clădirilor înalte.

"După ce facem scanarea, spălăm. Drona care spală este mult mai mare, spală până la înălțim de 150 de metri cu apă demineralizată, cu tot ce înseamnă soluții ecologice. Timpul ei de lucru este redus de cel puțin 3-4 ori în comparație cu tehnologia tradițională de până acum", a spus Carmen Păducel, antreprenor.

Totuşi, tehnologia nu poate înlocui complet mâna omului.

"Poate dura între 4-5 ore. Cu minim de 3-4 agenții curățarea mobilierului, degresarea bucătăriei, aspirarea pardoselei, igienizarea, costă în igienizare a obiectilor sanitare", a declarat Elena Grădinaru, menajeră.

Pentru cei care optează pentru o firmă de curăţenie clasică, preţurile pornesc de la 2000 de lei şi pot ajunge la câteva zeci, în funcţie de suprafaţă.

Închirierea unor aparate inteligente de curăţenie costă 200 euro pe lună pentru un apartament de 50 m² si poate ajunge şi la 500 euro pentru casele de 100 de metri. Datele arată că unul din trei administratori de clădiri au introdus deja roboți pentru igienizarea podelelor, iar tehnologia reduce costurile cu forța de muncă cu până la 30%.

