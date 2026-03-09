Într-o vreme în care până şi plata cu cardul a fost înlocuită de apropierea smartphoneului sau a ceasului inteligent de POS, elveţienii preferă să simtă mirosul banilor. Şi ca să fie siguri că nimeni nu le va lua dreptul de a plăti cu cash, au făcut un referendum, au impus statului să garanteze disponibilitatea banilor, şi au cerut şi înscrierea acestui drept în Constituţie. Aproape trei sferturi dintre votanţi vor garanţia că mereu vor putea plăti cu bani în numerar.

Elveţienii au fost chemaţi duminică la urne, printre altele, pentru a-şi spune părerea în privinţa folosirii banilor cash. Şi aproape trei sferturi dintre ei şi-au dorit ca monedele şi banii să nu dispară niciodată. Statul este obligat să introducă asta în Constituţie. Mișcarea Elvețiană pentru Libertate a declanșat referendumul național după ce inițiativa sa de protejare a banilor a strâns peste 100.000 de semnături.

"Iniţiativa populară solicită să includă în mod expres în Constituţie disponibilitatea monedelor sau bancnotelor şi desemnarea francului elveţian ca numerar. De asemenea, prevede că toate schimbările monedei naţionale trebuie să fie supuse votului popular şi al cantoanelor. Autorii iniţiativei cred că numai proiectul lor va putea garanta menţinerea banilor reali, care nu sunt dependenţi de electricitate. Rămân în acelaşi timp anonimi şi trec testul crizelor", a declarat Guy Parmelin, preşedintele Confederaţiei Elveţiene.

73% dintre alegători au votat pentru iniţiativa care impune statului să garanteze disponibilitatea permanentă a banilor numerar. Este exclusă posibilitatea înlocuirii francului elveţian cu orice tip de monedă virtuală sau fizică. Orice schimbare se poate face doar cu acordul poporului şi al cantoanelor.

"Prin decizia de astăzi, nimic nu se schimbă în viaţa de zi cu zi. Nu vor fi costuri suplimentare pentru populaţie, pentru guvernul federal sau pentru contribuabili. Autorităţile sunt aici pentru oameni. Şi oamenii nu vor să le dea mână liberă autorităţilor. Trebuie să servească oamenii şi voinţa acestora", a declarat Karin Keller Sutter, Membru al Consiliului Federal Elvețian.

Elveția se alătură astfel unor state precum Ungaria, Slovacia sau Slovenia, care au inclus deja dreptul la numerar în constituțiile lor. Tot prin referendumul de ieri, elveţienii au decis că soţii vor depune fiecare propria lui declaraţie fiscală. nu ca până acum, când depuneau una singură, împreună. Peste 55% dintre elveţienii cu drept de vot s-au prezentat la urne.

