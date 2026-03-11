Tragedie în aviaţia militară română. Un pilot de F-16 a murit ieri, în timp ce încerca să salveze un câine care căzuse într-un bazin cu apă.

S-a întâmplat în Feteşti, la Baza Aeriană Borcea, unde Octavian Palferenț, ofiţerul în vârstă de 30 de ani, era în misiune. Un coleg al tânărului militar era în apropiere, a văzut ce se întâmplă şi s-a grăbit să îl scoată din apă. Personalul bazei a început imediat manevrele de resuscitare.

Salvatorii au ajuns şi ei, însă nu au reuşit să mai facă nimic pentru pe Octavian. Căpitanul era căsătorit și nu avea copii. Ministerul Apărării a transmis un mesaj de condoleanţe pe rețelele sociale. Cazul este acum cercetat.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰