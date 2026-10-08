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Video Tragedie în zona Aviatorilor din Bucureşti. O persoană a murit după ce mansarda unei case a luat foc

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Editor Eduard Marin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.10.2026, 08:50 | Modificat la 08.10.2026, 08:52

A fost panică seara trecută în zona Aviatorilor, în Capitală. Un incendiu puternic a izbucnit la o casă, iar flăcările au cuprins imediat mansarda imobilului. Din păcate, o persoană şi-a găsit sfârşitul în clădire, pentru că nu a mai avut timp să se salveze.

Victima a murit intoxicată cu fum, iar la sosirea pompierilor, trupul acesteia era deja carbonizat. Salvatorii nu au mai putut stabili sexul persoanei, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la INML pentru efectuarea necropsiei.

Pentru stingerea incendiului, pompierii au intervenit cu șase autospeciale cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță. Intervenția a fost extrem de dificilă, deoarece în zonă casele sunt foarte apropiate, iar pericolul de propagare a incendiului a fost foarte mare.

Din păcate, bilanțul intervenției a fost tragic: o persoană și-a pierdut viața.

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Eduard Marin
Eduard Marin

Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

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