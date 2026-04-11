Tragedie în Sâmbăta Mare. O femeie de 72 de ani a murit într-un accident rutier, care a avut loc în judeţul Timiş. Alte trei persoane au fost rănite.

Accidentul a avut loc sâmbătă la prânz pe DN59C din judeţul Timiş. Un şofer de 29 de ani a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 78 de ani. În urma impactului, patru persoane au fost rănite.

Este vorba de cei doi șoferi și de câte un pasager din mașina fiecăruia, respectiv două femei în vârstă de 25 de ani și 72 de ani.

În urma impactului violent, cele două autoturisme au luat foc. Din păcate, femeia de 72 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiţi să constate decesul.

ISU Timiș anunță că a doua femeie a fost transportată de o ambulanță SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara. De asemenea, cei doi bărbați au fost duși de echipajele medicale SMURD la spital. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

