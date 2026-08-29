Incident halucinant în Ungaria, în apropierea centralei nucleare Paks: un tânăr de 24 de ani, care, potrivit presei maghiare, se afla sub influența alcoolului, a furat un avion de mici dimensiuni, mai exact un Cessna-172, din Kalocsa și a pătruns apoi cu acesta în spațiul aerian interzis din jurul centralei nucleare, scrie HVG.

A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut - HGV.hu

Potrivit HVG, bărbatul de 24 de ani care a furat sâmbătă dimineață un avion de mici dimensiuni Cessna-172 din Kalocsa și a pătruns apoi cu acesta în spațiul aerian interzis din jurul centralei nucleare de la Paks ar fi fost sub influența alcoolului.

Radarul militar a detectat zborul neautorizat la scurt timp după decolare, ceea ce a determinat ridicarea de la sol a două avioane de luptă Gripen pentru a gestiona amenințarea.

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"Sistemele radar militare au detectat imediat aeronava, iar o pereche de avioane de vânătoare aflate în stare de alertă a decolat rapid", a transmis ministrul maghiar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi.

Bărbatul a efectuat o aterizare forțată într-un lan de porumb, în apropiere de Gerjen. Avionul a fost avariat, însă nu au existat victime.

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După aterizarea forțată, bărbatul a abandonat avionul și a început să se plimbe pe un drum secundar din apropiere. Ulterior, ar fi încercat să ia și mașina unui șofer care venise să îl ajute. Tânărul, care între timp a fost reținut, avea un comportament confuz, iar potrivit comunicatului poliției există și suspiciunea că ar fi consumat droguri.