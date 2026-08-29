Aproape 700 de oameni au murit şi 3000 sunt daţi dispăruţi în urma cataclismului care a lovit o zonă muntoasă de la graniţa Nepalului cu Tibetul. Pe 26 august, un gheţar din munţii Himalaya s-a desprins şi a blocat cursul unui râu. Apa care s-a strâns a izbucnit vijelios şi a distrus totul în cale.

Ministrul de Externe al Nepalului a spus că, până în prezent, 4451 de oameni au fost salvaţi din regiunea afectată, inclusiv 187 de străini. La momentul conferinţei de presă a ministrului, 626 de trupuri fuseseră recuperate din zona distrusă. Alte aproape 3000 de persoane sunt date dispărute în prezent. Pe partea chinezească, au fost raportate şapte morţi şi 550 de persoane dispărute, transmite Associated Press, care citează autorităţi locale.

Operaţiuni critice de căutare şi salvare

Nepalul a reluat operațiunile de salvare în zonele afectate de inundațiile fulgerătoare, după o scurtă pauză din cauza temerilor legate de un nou potop, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, potrivit Reuters. China a luat aceeași decizie, după ce riscurile au scăzut.

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China a reluat, de asemenea, operațiunile de salvare în aval, după o pauză din același motiv, a relatat postul de televiziune de stat chinez CCTV, citat de CNN, după ce riscurile de inundații au fost considerate „gestionabile”.

Operațiunile au fost temporar întrerupte din cauza ruperii malurilor unui lac barieră , provocând revărsarea apei și stârnind temeri privind noi inundații fulgerătoare.

Cu toate acestea, ulterior, oficiali din China și Nepal au declarat că riscul imediat reprezentat de umflarea lacului-barieră se diminuează, pe măsură ce apa începe să se scurgă, reducând riscul unei noi viituri.

Premierul chinez Li Qiang a deplâns „pierderile semnificative de vieți omenești” cauzate de inundațiile de miercuri, îndemnând oficialii să nu precupețească niciun efort pentru a localiza supraviețuitorii, scriu jurnaliştii Mediafax.

Dezastru umanitar

Un oficial al ONU din Nepal a transmis că aproximativ 40 de kilometri de drum au fost complet distruşi în urma catastrofei de miercuri.

Potrivit lui David Fisher, şeful delegaţiei pentru Nepal a Federaţiei Internaţionale a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii a spus că cel puţin 93.000 de oameni au fost afectaţi şi au nevoie de ajutor urgent.

În plus, 18 şcoli au fost complet distruse, iar alte 20 au fost avariate, cu 10.000 de copii care sunt acum într-o situaţie problematică, în acea zonă.