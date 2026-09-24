Trei bărbaţi i-au spart locuinţa lui Simone Biles. Gimnasta a rămas fără maşina de aproximativ 190.000 €

Gimnasta Simone Biles, în vârstă de 29 de ani, a spus că jaful a avut loc în ultimele luni, în timp ce se afla în Chicago, iar acest lucru a dus la faptul că ea şi soţul ei, Jonathan Owens, au acum un câine de rasă Dobermann Pinscher, pentru a-i păzi.

"Pregătiţi-vă alături de mine să-mi iau maşina nouă", a spus gimnasta urmăritorilor de pe TikTok, pe un ton vesel, în timp ce se machia în baie.

"Simt că am nevoie de o emisiune de reality TV. Lucrurile care mi se întâmplă sunt de o nebunie absolută" , a spus Simone Biles.

Poliţia din Chicago a declarat că nu poate furniza un raport privind incidentul către NBC News.

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Mai mulţi sportivi au semnalat spargeri şi jafuri în ultimii ani

În ultimii ani, mai mulţi sportivi de renume din diverse discipline sportive au semnalat spargeri şi jafuri la domiciliu.

Jucătorii echipei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes şi Travis Kelce, au fost amândoi victime ale unor spargeri în octombrie 2024. Locuinţele jucătorilor profesionişti de baschet Sabrina Ionescu, de la New York Liberty, şi Karl-Anthony Towns, de la New York Knicks, au fost sparte în 2025. Locuinţa lui Shedeur Sanders, de la Cleveland Browns, a fost spartă de patru bărbaţi în timp ce acesta juca un meci la începutul acestui an.

Biles a spus că maşina ei veche a fost recuperată, dar ea şi Owens, un fundaş al echipei Indianapolis Colts, au decis să-şi cumpere una nouă oricum: "Când au pornit maşina aia, m-au convins", a spus ea.

Cea mai medaliată gimnastă din lume a dezvăluit în iunie, pe reţelele sociale, că a fost la un pas de moarte, deşi nu a oferit detalii despre circumstanţe.

"Nu sunt genul de persoană care să împărtăşească de obicei astfel de lucruri, pentru că preţuiesc viaţa privată în vremurile de azi", a spus Biles într-o postare, "dar faptul că am fost la un pas de moarte nu se afla pe lista mea de priorităţi la începutul acestei săptămâni".