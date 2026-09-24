O invazie rusă într-o ţară NATO, "improbabilă". Ce scenarii iau în calcul serviciile de informaţii daneze

O invazie rusă într-o ţară NATO nu este exclusă, dar rămâne improbabilă – este estimarea făcută joi de serviciul de informaţii militare danez (FE) într-o nouă evaluare a ameninţării ruse.

"Există un risc scăzut, dar în creştere ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei ţări NATO vecine cu Rusia", a explicat Thomas Ahrenkiel, şeful FE, într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, citat de Agerpres.

"Continuăm să considerăm drept improbabil ca Rusia să vadă vreun interes în a invada o ţară NATO, dar nu putem să excludem" această posibilitate, a adăugat el.

În noua sa evaluare a ameninţării ruse, serviciul de informaţii militare danez consideră o invazie, la fel şi intensificarea atacurilor hibride drept acte "disperate" din partea Moscovei.

Articolul continuă după reclamă

Referitor la posibilitatea unei invazii, FE estimează că aceasta "ar putea potenţial să se întâmple în lunile care urmează" pentru a-i deturna pe europeni de la angajamentul lor faţă de Ucraina.

Totuşi, ar fi nevoie de "cel puţin şase luni" la Moscova pentru a o pregăti şi a aduna forţele necesare.

Ce scenarii iau danezii în calcul

Printre scenariile menţionate de FE: Rusia ar putea să efectueze lovituri limitate asupra infrastructurii care sprijină Ucraina sau să desfăşoare o operaţiune sub steag fals, folosind, de exemplu, drone de fabricaţie ucraineană.

Potrivit lui Ahrenkiel, dacă "voinţa crescută a Rusiei de a-şi asuma riscuri are consecinţe asupra situaţiei de securitate în Danemarca", în special prin atacuri hibride, aceasta nu înseamnă că Rusia va ataca Danemarca.

"Nu ne aşteptăm la un atac militar convenţional rusesc împotriva Danemarcei", a insistat el.

Experţii se aşteaptă ca Rusia să escaladeze războiul hibrid

Cu toate acestea, serviciul danez de informaţii militare anticipează ca Rusia să escaladeze războiul hibrid în lunile următoare, potrivit Reuters.

Războiul hibrid şi actele de sabotaj pe teritoriul european au revenit în atenţie după ce Germania a acuzat recent Rusia pentru o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul Leipzig/Halle, determinând statele membre ale Uniunii Europene să solicite noi sancţiuni împotriva Rusiei.

"Serviciul danez de informaţii în domeniul apărării apreciază că, în lunile următoare, Rusia îşi va intensifica şi mai mult războiul său hibrid prin desfăşurarea unor atacuri mai frecvente împotriva Occidentului şi a NATO, cu consecinţe mult mai grave pentru ţările vizate decât în trecut", estimează FE în evaluarea sa.