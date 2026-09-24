Alertele cu drone au trecut în această dimineaţă la un alt nivel. Pentru prima dată de la începutul războiului, şcoli din patru localităţi au fost închise de urgenţă, după ce o dronă s-a prăbuşit într-o pădure din Suceava. Sute de elevi au rămas acasă, iar cei care ajunseseră deja la ore au fost adăpostiţi în locuri sigure. Drona a survolat spaţiul aerian românesc timp de aproximativ patru minute, înainte să se prăbuşească într-o pădure din Suceava. Din fericire, nu sunt victime şi nici pagube materiale.

Nici nu se luminase când oamenii din nordul ţării au primit pe telefoane avertizarea de atac aerian. Drona a pătruns în spaţiul aerian românesc şi a continuat să zboare spre Suceava. Patru minute a survolat înainte de impact. Timp în care a stârnit panică printre localnicii treziţi de mesajele RO-alert.

Drona s-a prăbuşit într-o pădure de la marginea localităţii Solca, din Suceava. Bubuitura puternică s-a auzit la kilometri distanţă.

"Eu stau tocmai în centru. Da, s-a auzit tare. Nu m-am speriat ca a dat alerta pe telefon să mă bag în pivniță", spune un localnic.

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Mai mulţi localnici au plecat singuri în căutarea aparatului de zbor, imediat ce au primit alerta pe telefon.

"M-am dus direct la ea"

"Am verificat marginea pădurii că pădurea e foarte deasă. Nu am găsit nimic, niciun rest. Nu am ajuns până la locul în care a căzut", spune un localnic. "A venit mesajul și nu cred că a durat 10 minute și am auzit-o cum vine. Când am ieșit afară am văzut-o cum a trecut. Am auzit după ca a căzut, m-am dus direct la ea că cunosc zona. E o dronă foarte mare 4-5 metri. Era drept în drum", spune Liviu, cel care a găsit drona.

În scurt timp, zona a fost împânzită de poliţie, iar accesul în pădure a fost restricţionat iar fragmentele aparatului au fost ridicate pentru expertiză.

"Nu am putut să luăm nicio măsură. Deja noi când am ajuns, accesul era restricționat", a declarat Cornel Ţehaniuc, primar localitate Solca.

Din motive de siguranţă, cursurile au fost suspendate de urgență în patru localităţi din Suceava. Aproape 650 de elevi din Solca, de la grădiniță până la liceu, au fost opriți să vină la ore sau au fost adăpostiți în locuri sigure. 200 dintre ei erau deja în clase în momentul prăbuşirii dronei.

"Am dat mesaj pe grupul de Wahstapp să rămână copiii acasă, iar cei care erau ajunși de dimineață, navetiștii au fost conduși spre un loc sigur. Copii au fost sub supravegherea profesorilor de serviciu în sala de clasă la parter și apoi în sala de sport. Aici au intrat în jur de 40 de copii", a declarat Maricica Leșan - director Liceul Tehnologic Tomșa Vodă Solca.

Orele pierdute de elevi urmează să fie recuperate. În total, trei judeţe au fost în alertă: Tulcea, Suceava şi Botoşani. Anul acesta au fost raportate 28 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spaţiul aerian românesc. Patru dintre ele au fost doborâte de armată.