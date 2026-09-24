Laurenţiu Reghecampf, anunţat oficial drept noul antrenor principal al FCSB

Mutarea era anticipată de ceva timp, în condiţiile în care Gigi Becali, patronul FCSB, era extrem de nemulţumit de evoluţia echipei sale, sub comanda antrenorului Marius Baciu, în prima parte a sezonului 2026-2027.

În cele din urmă, Becali a ajuns la un acord pentru încheierea contractului cu Marius Baciu şi l-a instalat în locul acestuia pe Laurenţiu Reghecampf, tehnician care ar fi renunţat la o sumă importantă de bani pentru a obţine despărţirea de Esperance de Tunis.

Reghecampf o preia pentru a 3-a oară pe FCSB, după ce a mai condus-o în perioada 2012-2014 şi în perioada 2015-2017. Tehnicianul a reuşit de-a lungul timpului, pe banca lui FCSB, să câştige de două ori titlul de campion al României, dar şi Supercupa României şi Cupa Ligii.

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Reghecampf vine la FCSB alături de Viorel Dinu, antrenor secund, şi Adrian Popa, preparator fizic, lor alăturându-se Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu, cei care rămân alături de echipă, din vechiul staff tehnic.

Laurenţiu Reghecampf nu va avea o misiune uşoară la FCSB, în condiţiile în care trebuie să gestioneze un vestiar în care s-a investit mult, pentru campionatul României, şi să revitalizeze o echipă aflată pe locul 11 în acest moment, cu doar 12 puncte din 10 meciuri, echipă aflată la 11 puncte de liderul Dinamo Bucureşti şi la numai un punct de locurile care ar duce la barajul pentru menţinerea în Superliga.

"Mă bucur foarte mult că mă aflu aici, sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine, să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult asta și asta este cel mai important. Știu exact ce ne așteaptă și știu exact ce urmează, avem foarte multe lucruri de făcut. Cel mai important lucru pentru noi ca staff și pentru fani, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci, ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc. Vrem să aducem din nou acea putere a unei echipe care conduce de la început până la sfârșit. Ambițiile sunt aceleași întotdeauna, se dorește victoria și întotdeauna se dorește să se câștige un trofeu, două sau trei, cât se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa, nimic nu este nou", a fost primul mesaj transmis de Laurenţiu Reghecampf, din postura de nou antrenor principal al FCSB.