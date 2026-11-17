Lucra cu ziua și își strângea fiecare bănuț pentru a-și ridica o casă, după ce a rămas singur, abandonat de toți ai lui. Visul lui Dumitru, un tânăr din județul Iași, s-a stins însă în weekend la doar 25 de ani, după ce un incendiu izbucnit în adăpostul improvizat i-a curmat viața și a mistuit tot ce reușise să ridice. Dacă oamenii nu s-au mai interesat de soarta lui, nu același lucru s-a întâmplat cu cei trei căței, de care băiatul avea grijă și care îi țineau de urât. Animalele s-au întors la locul incendiului și își așteaptă omul printre ruine și lumânările aprinse de vecini în memoria bărbatului.

Dumitru își improvizase un adăpost în satul Cucuteni, din județul Iași, unde începuse să-și ridice o căsuță din banii pe care îi strângea muncind cu ziua. Acolo, avea grijă și de cei trei prieteni ai lui care nu l-au abandonat, chiar dacă nu avea prea mult să le ofere.

Visul s-a spulberat într-o secundă

În noaptea de 14 spre 15 noiembrie, visul lui s-a spulberat, când un incendiu a izbucnit în locuința lui. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar, din nefericire, printre ruine a fost găsit și trupul carbonizat al tânărului.

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"Băiatul ăsta a rămas acolo singur. Mama lui s-a recăsătorit. El și-a improvizat acolo un adăpost și s-a apucat să ridice o căsuță. Acum nu știu ce să zic că s-a întâmplat. Din ce am auzit, de la sobă ar fi căzut jar sau ceva. Cine știe ce o fi fost! Nu a mai rămas nimic din ce avea el acolo. Până și din corpul lui nu s-a mai găsit mare lucru. El mai lucra cu ziua în construcții, încerca să-și facă un rost. Păcat. Dumnezeu să-l ierte. Acum au rămas câinii acolo, în curte. Avea trei pe care îi creștea", a declarat o vecină de-ale bărbatului pentru BZI.

După ce locul a fost din nou abandonat, cei trei câini ai lui Dumitru s-au întors să își caute omul. Au rămas să îl aștepte printre ruine și printre lumânările aprinse de vecini în memoria lui. Poate pentru oameni el nu mai înseamnă nimic, dar pentru patrupede el era totul. Și îl răsplătesc cu fidelitate și dincolo de moarte.