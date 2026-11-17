A avut loc şi primul târg de nunți din sezon. Şi automat avem primele tendințele pentru 2027. Totul s-a schimbat, nici candy bar-ul nu mai e ce a fost, nici mărturiile. Experiențele inedite pentru invitați sunt acum piesa centrală în acest puzzle fascinant al nunţii.

"Se poartă, cred că, experiențele mai mult. Ce mă diferențiază pe mine dacă mă căstoresc de prietena mea? Și da, poate să te diferențieze că pleacă acasă mirii cu un parfum sau poate să se te diferențiece că cabina ta foto nu este una clasică, ci chiar te scanează 3D și rezultă un film pe loc.", explică Dora Pătraşcu, organizatoarea târgului de nunţi.

"Toți invitații s-au plictisit de mărturiile clasice, pe care de multe ori nici nu le iau sau poate le iau acasă de rușine și le uită în sertare. Am făcut un parfum bar. Fiecare invitat testează parfumul, alege parfumul preferat și după pleacă acasă cu o marturie parfumată şi de câte ori o folosesc acasă își aduc aminte de evenimentul respectiv.", spun Ioana Stîlpeanu şi Sandra Canangiu, cofondatoare ale unui parfum bar.

Parfum bar şi Smore's bar, noile tendinţe

Preţul unei astfel de experienţe proneşte de la 25 de lei de persoană, însă, nu este singura experinţă nouă care poate impresiona invitaţii, chiar şi clasicul candy bar, odată ce vedeta nunţii a fost detronată.

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"Se numeşte S'mores Bar, e un concept din Statele Unite. Avem asistență permanentă, o persoană care ajută la prepararea desertului, dar noi încurajăm și invitații să-și topească singuri bezelele ca să le oferim și această experiență.", precizează Crina şi Costel Moisă, cofondatori ai unui S'mores Bar.

Iar când vine vorba de decor, nici aici nu mai mizăm pe clasic.

"Anul acesta am avut foarte multe decoruri minimaliste însă pentru anul 2027 avem foarte multe solicitări pentru decoruri mult mai ample, romantice, cu nuanțe mult mai puternice față de albul care a reprezentat anul 2026. Pentru anul viitor avem verde, destul de mult roșu, dar și nuanțe de peach și cumva un roz deschis. Și burgundi pentru evenimentele de toamnă. Am folosit multe lumânări și cred că în continuare vom avea acelaşi trend.", spune Laura Roman, florist.

Iar cele mai aşteptate tendinţe sunt cele în materie de rochii.

Anul viitor renunțăm la minimalism în materie de rochii

Se poartă rochiile din ce în ce mai spectaculoase. Revin în tendințe perlele, pietrele și accesorile tridimensionale. Cu cât este mai spectaculosă rochia, cu atât mai bine. Iar accesorile o pot face și mai specială, de exemplu, revin mânușile și coronițele.

"Tendințele clar se duc către dantelă, foarte multă dantelă.", explică Ana Gherase, designer vestimentar.

"Propunerea mea pentru anul viitor este un fel de prințesă care are un fel de aripioară la spate. Noi acum o facem. Vom pune pe ea și broderia aceea cu pietrele albe, lucioase. Și se poartă foarte mult și 3D-ul.", spune Brigitte Sfăt, designer vestimentar.

Iar când vine vorba de culoare, ne îndreptăm către albul lăptos, cald, nu către nuanțele reci de alb optic.