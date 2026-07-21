Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului, care au vizat centrele de comandă militare iraniene, capacităţile maritime, bazele de lansare a rachetelor şi dronelor, precum şi sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Noi atacuri ale SUA în Iran. Americanii spun că vor să protejeze navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz - Profimedia

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului la ora 21:00 ET, pe 20 iulie, se arată într-o postare pe platforma X.

Forţele americane au lovit centrele de comandă militare iraniene, capacităţile maritime, bazele de lansare a rachetelor şi dronelor, precum şi sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă. De la începutul lunii mai, forţele CENTCOM au contribuit la facilitarea tranzitului a aproximativ 900 de nave comerciale şi a 450 de milioane de barili de ţiţei.

Articolul continuă după reclamă

Forţele americane rămân mobilizate şi pregătite să tragă Iranul la răspundere pentru agresiunile nejustificate îndreptate împotriva marinarilor civili care doresc să tranziteze liber şi deschis strâmtoarea, mai spune Comandamentul Central al SUA.