Trenurile revin pe o rută din România, după doi ani de pauză. Aproape 56 de milioane de lei pentru reparații

Trenurile circulă din nou între Galați și Târgu Bujor, la mai bine de doi ani după ce inundațiile provocate de furtuna Boris au distrus porțiuni importante ale căii ferate. Circulația a fost reluată miercuri, 14 octombrie, după lucrări de reparații și consolidare care au costat aproape 56 de milioane de lei. Pe restul traseului, spre Bârlad, intervențiile continuă.

Sucursala Regională de Căi Ferate Galați a anunțat că trenurile pot circula din nou pe linia CF 703, între Galați și Târgu Bujor, începând de miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00.

Inundațiile din 14–15 septembrie 2024 au afectat aproximativ 11 kilometri de cale ferată, în 36 de zone, provocând întreruperea circulației și impunând lucrări ample de refacere și consolidare a infrastructurii.

Investiție finanțată de la bugetul de stat

Potrivit CFR, investiția a avut o valoare de 55.989.500 de lei, inclusiv TVA, și a fost finanțată de la bugetul de stat. Lucrările au inclus refacerea terasamentului, înlocuirea șinelor rupte și a traverselor deteriorate, refacerea substratului căii ferate și stabilizarea acesteia, precum și repararea trecerilor la nivel.

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Pe durata lucrărilor, circulația feroviară a fost posibilă doar pe porțiunea Galați–Chiraftei, iar deplasarea către Târgu Bujor, Berești și Bârlad a fost asigurată cu mijloace de transport rutier.

Lucrările continuă pe tronsonul Târgu Bujor–Bârlad, în vederea redeschiderii circulației pe întreaga linie CF 703.