Analizăm un fenomen global: vocalele - acele mesaje la care apelăm cu toții când nu avem vreme să tastăm! Doar că am început să spunem din ce în ce mai mult și mai multe. Atât de multe, încât unele mesaje vocale au ajuns la durata unui mini-podcast - minimum 10 minute! Dovezile le găsim în studii. Aproape jumătate dintre români le consideră prea lungi, iar aproape 40% trimit zilnic cel puțin un vocal.

Problema nu mai este doar cât durează mesajul, ci și presiunea de fi mereu acolo să îl asculți și să răspunzi. 50% dintre români spun că noul obicei le afectează deja negativ viața socială, pentru că îi distrage și le dă impresia că trebuie să fie disponibili digital permanent.

Tinerii din generația Z sunt cei mai mari fani ai mesajelor vocale. În cazul lor, conversațiile online ajung deseori să nu mai conțină niciun cuvânt scris, doar... foarte multă voce!

Iar pentru 37% dintre tinerii între 18 și 24 de ani, vocalul ajunge chiar să înlocuiască întâlnirile! Cu alte cuvinte... am ajuns să fim mai aproape unii de alții când suntem... la distanță!

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Și avem, se pare, tot mai multe de spus! La nivel global, se trimit zi de zi, atenție, 9 miliarde de mesaje vocale. Așadar: am câștigat timp renunțând la tastat, dar oare nu riscăm ca astfel să pierdem tocmai timpul câștigat?!