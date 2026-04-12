Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață

Misiune dificilă în Masivul Piatra Craiului. Doi turişti au fost recuperaţi de jandarmii montani după ce au rămas blocaţi într-o zonă greu accesibilă.

de Mihai Caloiu

la 12.04.2026 , 11:16

Cei doi bărbaţi au cerut ajutor la 112 după ce nu au mai putut continua drumeţia din cauza zăpezii şi îngheţului. Ca în multe alte cazuri de acest fel, cei doi nu erau echipaţi corespunzător pentru traseul dificil. Două ore şi jumătate le-a luat salvatorilor să ajungă la ei.

Din fericire, ambii au fost coborâţi în siguranţă la baza masivului şi nu au probleme de sănătate. Cei doi le-au spus jandarmilor că, de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și jumătate, culcați pe burtă.

piatra craiului turisti salvati 112
