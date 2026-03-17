Denumirea de "friptură vegetală" ar putea dispărea din Uniunea Europeană. Statele membre au ajuns deja la un compromis: unele denumiri rezervate în mod tradițional preparatelor din carne precum "friptură", "bacon" sau "ficat" ar urma să fie folosite doar în cazul produselor de origine animală. În schimb, termenii deja împământeniţi, precum "burger vegetarian" sau "cârnați vegetali", ar putea rămâne în magazine, cel puțin pentru moment.

În restaurantele vegane din România, preparatele poartă denumiri familiare, dar oarecum înşelătoare, susţin reprezentanţii industriei cărnii.

"În 2025, când a existat o inițiativă ca denumirile atribuite cărnii și produselor din carne să nu fie atribuite produselor vegane, România s-a alăturat. Însă asociațiile vegane au făcut un lobby foarte puternic și de la Comisia Europeană a apărut o altă variantă. Noi privim această formulă cu destulă reticență pentru că se pot folosi în continuare denumirea de cârnați din soia sau denumiri burger", a declarat Dana Tănase, director executiv Asociația Română a Cărnii.

"Nu păcălim dacă spunem burger. E un compus din partea nutrițională și două bucăți de pâine. Faptul că noi folosim produse vegetale nu văd niciun impediment să folosim denumirea de burger.

Fructele de mare? Vorbim despre mere, pere crescute în oceane sau vorbim despre moluște și crustacee? Industria cofetăriei: prăjitura cartof conține cartof? Sau laptele de pasăre conține pasăre?", a spus şi Alexandru Badulescu, antreprenor.

Dezbaterea a ajuns să fie tranşată la Bruxelles. Noua propunere ar interzice folosirea unor termeni asociați direct cărnii, cum ar fi "friptură" sau "bacon", pentru produsele pe bază de plante, pentru a evita confuzia în rândul consumatorilor.

Dacă acum câțiva ani, atunci când vorbeam de mâncare vegană, ne gândeam la preparate simple și fără gust, piața s-a diversificat semnificativ. Vorbim despre cârnați vegani, salam vegan, mici vegani, burgeri vegani și foarte multe brânzeturi vegane. Supermarketurile sunt pline cu astfel de alternative pentru mâncarea clasică.

Ca să intre în vigoare, măsura care reglementează denumirea produselor vegetale trebuie votată de Parlamentul European și apoi de toate cele 27 de state membre​.

