Video UE ar putea interzice denumirea de friptură vegetală, dar păstrează "burger vegetarian" şi "cârnaţi vegetali"

Denumirea de "friptură vegetală" ar putea dispărea din Uniunea Europeană. Statele membre au ajuns deja la un compromis: unele denumiri rezervate în mod tradițional preparatelor din carne precum "friptură", "bacon" sau "ficat" ar urma să fie folosite doar în cazul produselor de origine animală.
În schimb, termenii deja împământeniţi, precum "burger vegetarian" sau "cârnați vegetali", ar putea rămâne în magazine, cel puțin pentru moment.

de Georgiana Pocol

la 17.03.2026 , 08:27

În restaurantele vegane din România, preparatele poartă denumiri familiare, dar oarecum înşelătoare, susţin reprezentanţii industriei cărnii.

"În 2025, când a existat o inițiativă ca denumirile atribuite cărnii și produselor din carne să nu fie atribuite produselor vegane, România s-a alăturat. Însă asociațiile vegane au făcut un lobby foarte puternic și de la Comisia Europeană a apărut o altă variantă. Noi privim această formulă cu destulă reticență pentru că se pot folosi în continuare denumirea de cârnați din soia sau denumiri burger", a declarat Dana Tănase, director executiv Asociația Română a Cărnii.

"Nu păcălim dacă spunem burger. E un compus din partea nutrițională și două bucăți de pâine. Faptul că noi folosim produse vegetale nu văd niciun impediment să folosim denumirea de burger.

Fructele de mare? Vorbim despre mere, pere crescute în oceane sau vorbim despre moluște și crustacee? Industria cofetăriei: prăjitura cartof conține cartof? Sau laptele de pasăre conține pasăre?", a spus şi Alexandru Badulescu, antreprenor.

Dezbaterea a ajuns să fie tranşată la Bruxelles. Noua propunere ar interzice folosirea unor termeni asociați direct cărnii, cum ar fi "friptură" sau "bacon", pentru produsele pe bază de plante, pentru a evita confuzia în rândul consumatorilor.

Dacă acum câțiva ani, atunci când vorbeam de mâncare vegană, ne gândeam la preparate simple și fără gust, piața s-a diversificat semnificativ. Vorbim despre cârnați vegani, salam vegan, mici vegani, burgeri vegani și foarte multe brânzeturi vegane. Supermarketurile sunt pline cu astfel de alternative pentru mâncarea clasică.

Ca să intre în vigoare, măsura care reglementează denumirea produselor vegetale trebuie votată de Parlamentul European și apoi de toate cele 27 de state membre​.

Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
