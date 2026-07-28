UE, reacţie în cazul dronelor din România: Condamnăm ferm încalcarea intenţionată a spaţiului aerian

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează dpa.

"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.

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Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia "au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin", a declarat purtătorul de cuvânt.