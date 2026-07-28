UE, reacţie în cazul dronelor din România: Condamnăm ferm încalcarea intenţionată a spaţiului aerian
Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează dpa.
"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.
România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.
Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.
Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.
România şi Letonia "au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin", a declarat purtătorul de cuvânt.