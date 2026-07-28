Observator » Evenimente » UE, reacţie în cazul dronelor din România: Condamnăm ferm încalcarea intenţionată a spaţiului aerian

UE, reacţie în cazul dronelor din România: Condamnăm ferm încalcarea intenţionată a spaţiului aerian

- Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 16:11 | Modificat la 28.07.2026, 16:18

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează dpa.

"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.

Articolul continuă după reclamă

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia "au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin", a declarat purtătorul de cuvânt.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
uniunea europeana reactie drone rusesti romania
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.