Uleiul de floarea-soarelui este unul dintre cele mai folosite ingrediente în bucătăria românilor, însă specialiştii citaţi de Medonet trag un semnal de alarmă: nu toate tipurile de ulei sunt potrivite pentru prăjit.

Problema este legată de cantitatea mare de grăsimi polinesaturate din compoziția sa. Acestea sunt mai sensibile la temperaturi ridicate și se pot degrada atunci când uleiul este încălzit. În urma acestui proces se pot forma substanțe nocive, inclusiv aldehide, unele dintre ele asociate cu un risc crescut de cancer.

Specialiștii de la Universitatea De Montfort și Universitatea Oxford au analizat substanțele care apar în timpul prăjirii. În anumite condiții, nivelul aldehidelor din alimentele preparate în uleiuri bogate în grăsimi polinesaturate poate depăși de până la 200 de ori limitele considerate sigure.

Ce uleiuri nu sunt recomandate pentru prăjit

Pe lângă uleiul obișnuit de floarea-soarelui, și alte variante pot elibera compuși nedoriți atunci când sunt încălzite la temperaturi ridicate. Printre acestea se numără: uleiul de soia, de porumb, din sâmburi de struguri, din seminţe de dovleac sau uleiul de susan. Acestea sunt mai potrivite pentru salate, sosuri și alte preparate care nu necesită încălzire.

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Pentru prepararea alimentelor la temperaturi ridicate, specialiștii recomandă uleiurile care au un conținut mai mare de grăsimi mononesaturate. Printre variante se numără uleiul de rapiță și cel de măsline rafinat.

O altă alternativă este uleiul de floarea-soarelui high-oleic, o variantă specială, cu un conținut mai ridicat de acid oleic, care rezistă mai bine la încălzire decât uleiul obișnuit. Un detaliu important este și gradul de rafinare. În general, uleiurile rafinate suportă temperaturi mai ridicate decât cele nerafinate.